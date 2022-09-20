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عباس يبحث مع ملك الأردن مستجدات القضية الفلسطينية
عباس يبحث مع ملك الأردن مستجدات القضية الفلسطينية
أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بشأن مستجدات القضية الفلسطينية. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T20:36+0000
2022-09-20T20:36+0000
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك خلال لقاء جمعهما على هامش اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقالت الوكالة إن الرئيس الفلسطيني أطلع العاهل الأردني "على آخر المستجدات والأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتطورات السياسية بالمنطقة".وأشاد الرئيس الفلسطيني بمواقف الأردن في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية، ودعم القضية الفلسطينية ومدينة القدس.يذكر أنه من المرتقب أن يلقي الرئيس محمود عباس يوم الجمعة خطابا أمام الجمعية العامة يدعو فيه المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على الانخراط في "عملية سلام حقيقية تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين"، وفق بيان للخارجية الفلسطينية الأحد.وكانت المفاوضات قد توقفت بين الجانبين في أبريل/ نيسان 2014 على خلفية رفض إسرائيل الإفراج عن معتقلين قدامى وتجميد عمليات الاستيطان والقبول بحدود ما قبل 1967 أساسا لحل الدولتين.
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أخبار فلسطين اليوم
أخبار فلسطين اليوم

عباس يبحث مع ملك الأردن مستجدات القضية الفلسطينية

20:36 GMT 20.09.2022
© AFP 2022 / ABBAS MOMANIالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يرحب بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، برفقة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قبل اجتماع في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، 28 مارس/ آذار 2022
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يرحب بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، برفقة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قبل اجتماع في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، 28 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© AFP 2022 / ABBAS MOMANI
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أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بشأن مستجدات القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما على هامش اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
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وقالت الوكالة إن الرئيس الفلسطيني أطلع العاهل الأردني "على آخر المستجدات والأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتطورات السياسية بالمنطقة".
وأشاد الرئيس الفلسطيني بمواقف الأردن في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية، ودعم القضية الفلسطينية ومدينة القدس.
يذكر أنه من المرتقب أن يلقي الرئيس محمود عباس يوم الجمعة خطابا أمام الجمعية العامة يدعو فيه المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على الانخراط في "عملية سلام حقيقية تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين"، وفق بيان للخارجية الفلسطينية الأحد.
وكانت المفاوضات قد توقفت بين الجانبين في أبريل/ نيسان 2014 على خلفية رفض إسرائيل الإفراج عن معتقلين قدامى وتجميد عمليات الاستيطان والقبول بحدود ما قبل 1967 أساسا لحل الدولتين.
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