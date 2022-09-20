https://sputnikarabic.ae/20220920/364-مليون-يورو-منح-من-الاتحاد-الأوروبي-للأردن-1067979547.html
364 مليون يورو منح من الاتحاد الأوروبي للأردن
364 مليون يورو منح من الاتحاد الأوروبي للأردن
وقع الأردن والاتحاد الأوروبي إعلانا مشتركا يقدم بموجبه الأخير للمملكة مساعدات على شكل منح بقيمة 364 مليون يورو حتى عام 2024. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T07:47+0000
2022-09-20T07:47+0000
2022-09-20T07:47+0000
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جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، ماريا هادجيثيودوسيو، على ما نقلت وكالة "عمون".وأكد الشريدة أن بلاده التي ترتبط بعلاقات "متينة وتاريخية واستراتيجية" مع الاتحاد الأوروبي، شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة.وأوضح أن هذه المساعدات تأتي "في إطار المساهمة في دعم جهود الحكومة الأردنية في المجالات التنموية والإصلاحية المختلفة الاقتصادية والسياسة والإدارية من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع التنموية بما فيها برامج دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة".في سياق متصل، كشف الشريدة عن توقيعه مع الاتحاد الأوروبي على منحة بقيمة 40 مليون يورو لبرنامج "دعم الاقتصاد الأخضر في الأردن".وأشار إلى أن "المنحة ستنفذ على مدار 5 أعوام، وجاءت للمساعدة في جهود الحكومة الأردنية للانتقال نحو اقتصاد أخضر من خلال دعم الخطط والسياسات القائمة في هذا المجال، وتحديداً خطة العمل الوطنية للنمو الأخضر للأعوام 2021 – 2025".وتستهدف المنحة المذكورة "دعم مجالات تتصل بأنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة والفعالة في القطاع الصناعي، والإدارة المستدامة للموارد في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة والنقل الإلكتروني، بما في ذلك تخزين الطاقة المتجددة باستخدام ضخ المياه والاستفادة من الطاقة الشمسية في أنظمة ضخها، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتحسين التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة لتعزيز التنمية المحلية"، بحسب الوزير الأردني.
https://sputnikarabic.ae/20220402/رئيس-لجنة-الاستثمار-في-البرلمان-الأردني-نتجه-نحو-الاقتصاد-الأخضر-لتوفير-الطاقة-وفرص-العمل-1060783335.html
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أخبار الأردن, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار الأردن, أخبار الاتحاد الأوروبي
364 مليون يورو منح من الاتحاد الأوروبي للأردن
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وقع الأردن والاتحاد الأوروبي إعلانا مشتركا يقدم بموجبه الأخير للمملكة مساعدات على شكل منح بقيمة 364 مليون يورو حتى عام 2024.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، ماريا هادجيثيودوسيو، على ما نقلت وكالة
"عمون".
وأكد الشريدة أن بلاده التي ترتبط بعلاقات "متينة وتاريخية واستراتيجية" مع الاتحاد الأوروبي، شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن هذه المساعدات تأتي "في إطار المساهمة في دعم جهود الحكومة الأردنية في المجالات التنموية والإصلاحية المختلفة الاقتصادية والسياسة والإدارية من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع التنموية بما فيها برامج دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة".
في سياق متصل، كشف الشريدة عن توقيعه مع الاتحاد الأوروبي على منحة بقيمة 40 مليون يورو لبرنامج "دعم الاقتصاد الأخضر في الأردن
".
وأشار إلى أن "المنحة ستنفذ على مدار 5 أعوام، وجاءت للمساعدة في جهود الحكومة الأردنية للانتقال نحو اقتصاد أخضر
من خلال دعم الخطط والسياسات القائمة في هذا المجال، وتحديداً خطة العمل الوطنية للنمو الأخضر للأعوام 2021 – 2025".
وتستهدف المنحة المذكورة "دعم مجالات تتصل بأنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة والفعالة في القطاع الصناعي، والإدارة المستدامة للموارد في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة والنقل الإلكتروني، بما في ذلك تخزين الطاقة المتجددة باستخدام ضخ المياه والاستفادة من الطاقة الشمسية في أنظمة ضخها، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتحسين التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة لتعزيز التنمية المحلية"، بحسب الوزير الأردني.