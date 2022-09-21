https://sputnikarabic.ae/20220921/أنصار-الله-تدعو-التحالف-العربي-لإنهاء-عملياته-في-اليمن-ورفع-قيوده-عن-الموانئ-والمطارات-1068056690.html

"أنصار الله" تدعو التحالف العربي لإنهاء عملياته في اليمن ورفع قيوده عن الموانئ والمطارات

"أنصار الله" تدعو التحالف العربي لإنهاء عملياته في اليمن ورفع قيوده عن الموانئ والمطارات

دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" "الحوثيين" اليمنية، مهدي المشاط، اليوم الأربعاء، التحالف العربي بقيادة السعودية، إلى إنهاء الحرب في... 21.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-21T15:17+0000

2022-09-21T15:17+0000

2022-09-21T15:17+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المشاط، في كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى سيطرة جماعة "أنصار الله" على السلطة في اليمن عبر ما تسميه "ثورة 21 سبتمبر"، بثتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة: "نؤكد حرصنا الكبير على السلام والانفتاح على كل الجهود والمساعي الخيرة، وأدعو قيادة الحرب في الجانب الآخر - التحالف العربي بقيادة السعودية - إلى الانتقال المشترك من استراتيجيات الحرب والسياسات العدائية إلى استراتيجيات السلام".وأضاف: "ندعو لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال بشكل كلي ومعالجة آثار وتداعيات الحرب والتعاون في إصلاح ما أفسدته".وتابع: "أدعو قيادة الحرب في الجانب الآخر إلى سرعة الانخراط العملي في إجراءات بناء الثقة بدءاً بالخطوات الضرورية في الجانبين الإنساني والاقتصادي، وفي مقدمتها رفع الحصار عن الموانئ والمطارات اليمنية وضبط موارد والثروات النفطية والغازية بما يكفل صرف الرواتب".وطالب رئيس المجلس السياسي الأعلى، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة إلى "دعم خيارات السلام الجاد والحقيقي"، متهماً إياه بالانحياز بقوله: "على المجتمع الدولي البدء الفوري في تعديل السلوك الذي دأب عليه باعتباره سلوكاً معيقاً ومحبطاً ومنحازا".وانتقد المشاط، أداء الأمم المتحدة في جهود الحل السياسي للصراع في اليمن، معتبراً أنه أحد أسباب إطالة أمد الحرب، قائلا: "السلوك الأممي لا يساعد أبداً على بناء الثقة وتحقيق السلام بقدر ما يدخل ضمن العوامل المباشرة التي تقف وراء إطالة أمد الحرب".وأردف: "لقد حان وقت السلام وفي معرض السلام لا ينبغي للخارج أن يكذب الكذبة ويصدقها إلى ما لا نهاية".وبشأن ملف تبادل الأسرى، دعا المشاط إلى "العمل على إحراز التقدم المطلوب والمشجع في تبادل إطلاق الأسرى والجثامين والكشف عن المفقودين"، مضيفاً: "نؤكد جاهزيتنا التامة للدخول الفوري في إنجاز هذه الخطوة الإنسانية على قاعدة الكل مقابل الكل".ووجه رئيس المجلس السياسي الأعلى، رسالة تطمين إلى دول الخليج والعالم العربي، بهدف الاعتراف بالحكومة المشكلة من جماعة أنصار الله، بالقول: "نؤكد استعدادنا التام لتبادل معالجة المخاوف وضمان المصالح المشروعة مع محيطنا العربي والإسلامي ومع كل دول العالم".وتسيطر جماعة أنصار الله "الحوثيين"، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، وبينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20220920/مسؤول-في-أنصار-الله-لـسبوتنيك-ملف-الأسرى-يشهد-جمودا-والتحالف-يحاول-إفشال-الاتفاق-1068017321.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن