https://sputnikarabic.ae/20220921/سفير-إسرائيل-بالأمم-المتحدة-يغادر-القاعة-خلال-خطاب-الرئيس-الإيراني-فيديو-1068056111.html
سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يغادر القاعة خلال خطاب الرئيس الإيراني.. فيديو
سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يغادر القاعة خلال خطاب الرئيس الإيراني.. فيديو
غادر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، اليوم الأربعاء، القاعة التي تشهد اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية احتجاجا على خطاب الرئيس الإيراني... 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T14:59+0000
2022-09-21T14:59+0000
2022-09-21T14:59+0000
إيران
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هولوكوست
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وظهر إردان حاملا صورة جداته الناجيات من المحارق النازية (الهولوكوست)، وفق قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية.وقال سفير إسرائيل لدى مغادرته القاعة: "هذا تدهور أخلاقي جديد للأمم المتحدة. قاتل جماعي ينكر الهولوكوست، يصعد على المنبر لنشر كراهيته المقيتة".والاثنين الماضي، نشرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، مقابلة مع الرئيس الإيراني أجرتها معه ليزلي ستال، كبيرة المراسلين في برنامج 60 دقيقة.وقالت ستال موجة سؤالها لرئيسي: "هل تعتقد أن المحرقة (الهولوكوست) حدثت؟ أن 6 ملايين يهودي ذبحوا؟".وأجاب رئيسي بقوله: "أنظري.. الأحداث التاريخية يجب أن يدقق فيها الباحثون والمؤرخون. هناك بعض المؤشرات على حدوث ذلك. إذا كان الأمر كذلك، فينبغي أن يسمحوا بالتحقيق فيها والبحث فيها".وأثارت تصريحات رئيسي غضبا رسميا شديدا في تل أبيب التي اعتبرت أنها إنكارا للهولوكوست.وتبدي إسرائيل حساسية شديدة في كل ما يتعلق بإنكار الهولوكوست أو التشكيك في عدد الضحايا الذين راحوا نتيجة المحارق النازية.ونفذ النظام النازي الألماني لأدولف هتلر والمتعاونين معه، جرائم إبادة جماعية ضد اليهود في أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية، تقول إسرائيل إن ما يقرب من ستة ملايين يهودي راحوا ضحيتها.
إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, هولوكوست
إيران, أخبار إيران, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, هولوكوست
سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يغادر القاعة خلال خطاب الرئيس الإيراني.. فيديو
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غادر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، اليوم الأربعاء، القاعة التي تشهد اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية احتجاجا على خطاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وظهر إردان حاملا صورة جداته الناجيات من المحارق النازية (الهولوكوست)، وفق قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية.
وقال سفير إسرائيل لدى مغادرته القاعة: "هذا تدهور أخلاقي جديد للأمم المتحدة. قاتل جماعي ينكر الهولوكوست
، يصعد على المنبر لنشر كراهيته المقيتة".
والاثنين الماضي، نشرت شبكة
"سي بي إس نيوز" الأمريكية، مقابلة مع الرئيس الإيراني أجرتها معه ليزلي ستال، كبيرة المراسلين في برنامج 60 دقيقة.
وقالت ستال موجة سؤالها لرئيسي: "هل تعتقد أن المحرقة (الهولوكوست) حدثت؟ أن 6 ملايين يهودي ذبحوا؟".
وأجاب رئيسي بقوله: "أنظري.. الأحداث التاريخية يجب أن يدقق فيها الباحثون والمؤرخون. هناك بعض المؤشرات على حدوث ذلك. إذا كان الأمر كذلك، فينبغي أن يسمحوا بالتحقيق فيها والبحث فيها".
وأثارت تصريحات رئيسي غضبا رسميا شديدا في تل أبيب التي اعتبرت أنها إنكارا للهولوكوست.
وتبدي إسرائيل حساسية شديدة في كل ما يتعلق بإنكار الهولوكوست أو التشكيك في عدد الضحايا الذين راحوا نتيجة المحارق النازية.
ونفذ النظام النازي الألماني لأدولف هتلر والمتعاونين معه، جرائم إبادة جماعية ضد اليهود في أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية، تقول إسرائيل إن ما يقرب من ستة ملايين يهودي راحوا ضحيتها.