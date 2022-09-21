https://sputnikarabic.ae/20220921/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-عن-عرض-بحري-في-الخليج-غدا-1068042661.html

الحرس الثوري الإيراني يعلن عن عرض بحري في الخليج غدا

الحرس الثوري الإيراني يعلن عن عرض بحري في الخليج غدا

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، عن "إقامة عرض بحري غدا الخميس في الخليج". 21.09.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

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وقال المتحدث باسم قوات الحرس الثوري، العميد رمضان شريف، إن "قوات الحرس ستقيم عرضا بحريا غدا الخميس بمشاركة 1444 زورقاً في بندر عباس"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وكانت القوات البرية بالجيش الإيراني، قامت بإجراء أكبر مناورات عسكرية في تاريخها، بمشاركة أسلحة مختلفة، في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري.وذكرت وكالة "فارس"، أن مناورة القوات البرية بالجيش الإيراني تعد الأكبر في تاريخ تلك القوات البرية، حيث تستمر لمدة يومين، في مدينة نصر آباد التابعة لمحافظة أصفهان، تحت عنوان "الاقتدار 1401".ونقلت الوكالة عن العميد كريم جشك، المتحدث باسم المناورات العسكرية للقوات البرية الإيرانية: "تجرى هذه المناورات بمشاركة قوات المشاة والمدرعات والمدفعية والقوات الجوية والطائرات دون طيار، والهندسة والمحمولة جواً ووحدات الحرب الإلكترونية، وبدعم من الوحدات العسكرية".يشار إلى أن القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، قد أعلن أن القوات البرية التابعة للجيش ستجري مناورات هي الأكبر من نوعها في المستقبل القريب.وفي السياق نفسه، قال قائد القوات الجو - فضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد علي حاجي زادة، إن "بلاده ماضية بكل اقتدار وحسم على درب المقاومة التي تمكّنت من توجيه صفعات قوية إلى الأعداء وتغيير معادلات المنطقة".وأفادت وكالة "إرنا"، بأن تصريحات العميد حاجي زادة جاءت خلال تفقده واحة العلوم والتكنولوجيا التابعة لقوات الجو- فضائية بالحرس الثوري، في جامعة "خواجة نصير الدين الطوسي" الصناعية في طهران.وشدد العميد حاجي زادة على أن "قوة الردع التي وصلت إليها إيران اليوم، أرغمت بعض الأنظمة الإقليمية العميلة لأمريكا ومؤخرا للكيان الصهيوني، تغيّير مواقفها حيال البلاد، من حالة الهجوم إلى الدفاع والترقب".

https://sputnikarabic.ae/20220907/بمشاركة-أسلحة-مختلفة-الجيش-الإيراني-يجري-أكبر-مناورات-برية-1067451601.html

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