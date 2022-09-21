https://sputnikarabic.ae/20220921/الحكومة-اليمنية-تعتمد-مطارا-جديدا-في-تعز-بديلا-عن-آخر-تسيطر-عليه-أنصار-الله-1068057890.html

الحكومة اليمنية تعتمد مطارا جديدا في تعز بديلا عن آخر تسيطر عليه "أنصار الله"

الحكومة اليمنية تعتمد مطارا جديدا في تعز بديلا عن آخر تسيطر عليه "أنصار الله"

كشف محافظ تعز اليمنية، نبيل شمسان، اليوم الأربعاء، عن إنجاز مشروع مطار جديد في المحافظة الاستراتيجية الواقعة جنوب غربي اليمن، بديلاً لمطار المحافظة الذي تسيطر... 21.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-21T15:46+0000

2022-09-21T15:46+0000

2022-09-21T15:46+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

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القاهرة – سبوتنيك. وكتب شمسان، عبر حسابه على تويتر: "مجلس الوزراء يقر اعتماد مطار المخا، غربي تعز، كميناء جوي لمحافظة تعز الذي تم إنجازه برعاية كريمة من العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المكتب السياسي للمقاومة".وأضاف: "أصبح لتعز جناح تحلق به عاليا عبر مطار المخا، منه ننطلق وإليه يهبط أبناؤنا قادمين من أصقاع الأرض".وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز، لوكالة "سبوتنيك"، بأن مطار المخا تم استكمال العمل فيه منذ عام، ويبلغ طول مدرجه ثلاثة كيلو مترات.وتتمركز قوات جماعة "أنصار الله"، في مرافق مطار تعز الدولي وقاعدة العند الجوية في محافظة تعز، اللذين تعرضا منذ انطلاق عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية إلى عشرات الغارات الجوية أدت إلى تدمير منشآتهما.ويملك اليمن 9 مطارات دولية، هي صنعاء، وعدن، والريان "المكلا"، وسيئون، والغيضة، وسقطرى، وعتق، وتعز، والحديدة، إلا أن الحرب التي تمزق البلاد منذ 8 أعوام، أدت إلى خروج مطاري تعز والحديدة عن الخدمة جراء ما لحق بهما من دمار وأضرار كبيرة.ويسيطر التحالف العربي، منذ انطلاق عملياته العسكرية في اليمن، على حركة الملاحة في الأجواء اليمنية، حيث يمنح تصاريح لكافة الرحلات الجوية بما فيها الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها.وتسيطر جماعة أنصار الله "الحوثيين"، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، وبينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20220921/أنصار-الله-تدعو-التحالف-العربي-لإنهاء-عملياته-في-اليمن-ورفع-قيوده-عن-الموانئ-والمطارات-1068056690.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن