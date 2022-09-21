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https://sputnikarabic.ae/20220921/رئيس-الانتقالي-السوداني-يتوجه-إلى-نيويورك-لتمثيل-الخرطوم-في-أعمال-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1068057482.html
رئيس الانتقالي السوداني يتوجه إلى نيويورك لتمثيل الخرطوم في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
رئيس الانتقالي السوداني يتوجه إلى نيويورك لتمثيل الخرطوم في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء إلى نيويورك، لتمثيل السودان في أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم... 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T15:33+0000
2022-09-21T15:33+0000
أخبار السودان اليوم
منظمة الأمم المتحدة
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وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، بأنه تقرر أن يلقي البرهان، خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر الجاري.ويشارك البرهان أيضا، في اجتماعات رفيعة المستوى لبحث تعزيز التعاون متعدد الأطراف فيما يتعلق بمختلف القضايا الدولية والإقليمية المطروحة، إضافة إلى التحديات التي تواجهها المجموعة الدولية على غرار التغيرات المناخية وأزمة الغذاء وتبعاتها، خاصة على الدول النامية والأقل نموا.كما يلتقي البرهان بعدد من الرؤساء من مختلف دول العالم وممثلين من المنظمات الدولية والإقليمية، لبحث سبل التعاون الثنائي ودور التعاون متعدد الأطراف في إطار منظمة الأمم المتحدة لبناء مستقبل أكثر استقرارا.
https://sputnikarabic.ae/20220921/لافروف-يصل-إلى-نيويورك-للمشاركة-في-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة--1068027568.html
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أخبار السودان اليوم, منظمة الأمم المتحدة
أخبار السودان اليوم, منظمة الأمم المتحدة

رئيس الانتقالي السوداني يتوجه إلى نيويورك لتمثيل الخرطوم في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

15:33 GMT 21.09.2022
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© Sputnik . محمد الفاتح
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توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء إلى نيويورك، لتمثيل السودان في أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، بأنه تقرر أن يلقي البرهان، خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر الجاري.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
لافروف يصل إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
01:48 GMT
ويشارك البرهان أيضا، في اجتماعات رفيعة المستوى لبحث تعزيز التعاون متعدد الأطراف فيما يتعلق بمختلف القضايا الدولية والإقليمية المطروحة، إضافة إلى التحديات التي تواجهها المجموعة الدولية على غرار التغيرات المناخية وأزمة الغذاء وتبعاتها، خاصة على الدول النامية والأقل نموا.
كما يلتقي البرهان بعدد من الرؤساء من مختلف دول العالم وممثلين من المنظمات الدولية والإقليمية، لبحث سبل التعاون الثنائي ودور التعاون متعدد الأطراف في إطار منظمة الأمم المتحدة لبناء مستقبل أكثر استقرارا.
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