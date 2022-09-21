https://sputnikarabic.ae/20220921/رئيس-الوزراء-البلجيكي-بعد-خطاب-بوتين-يجب-أن-نرد-بهدوء-ولا-داعي-لإشعال-النار-1068042470.html

رئيس الوزراء البلجيكي بعد خطاب بوتين: يجب أن نرد بهدوء ولا داعي لإشعال النار

رئيس الوزراء البلجيكي بعد خطاب بوتين: يجب أن نرد بهدوء ولا داعي لإشعال النار

دعا رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، دول الاتحاد الأوروبي إلى التزام الهدوء وعدم صب الزيت على النار. 21.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-21T11:07+0000

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2022-09-21T11:07+0000

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وقال دي كرو بعد الخطاب، الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء: "يجب أن نرد بهدوء، لا داعي لإشعال النار. لا يجب أن نستفز".وفي نفس الوقت، ذكر أنه من الضروري الحفاظ على موقف بشأن أوكرانيا ومواصلة تقديم المساعدة لها. ووفقا له، قدمت بلجيكا بالفعل مساعدة لأوكرانيا مقابل 55 مليون يورو وستواصل القيام بذلك.أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه سيتم استدعاء 300 ألف جندي احتياطي في إطار التعبئة الجزئية.وبحسبه، لن يتم التجنيد في إطار عمل لمرة واحدة، مؤكدا أن التعبئة الجزئية تشمل 1% من تعداد قوات الاحتياط الروسية.وقال: "لدينا موارد تعبئة ضخمة لأولئك الذين خدموا، أولئك الذين لديهم خبرة قتالية، تخصص عسكري. لدينا ما يقرب من 25 مليون منهم. وبالتالي، يمكن أن نفهم أن هذه التعبئة هي تعبئة جزئية، 1% أو أكثر بقليل، 1.1% من إجمالي موارد التعبئة".وشدد شويغو على أن التعبئة الجزئية ضرورية في المقام الأول للسيطرة على خط التماس بطول 1000 كيلومتر والأراضي المحررة.

https://sputnikarabic.ae/20220921/شويغو-خلال-التعيئة-الجزئية-سيتم-استدعاء-300-ألف-جندي-من-قوات-الاحتياط-1068030149.html

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