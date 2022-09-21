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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220921/روسيا-تعتزم-التعاون-مع-وكالة-الطاقة-الذرية-لإجبار-كييف-على-وقف-قصف-محطة-زابوروجيه-النووية-1068055976.html
روسيا تعتزم التعاون مع وكالة الطاقة الذرية لإجبار كييف على وقف قصف محطة زابوروجيه النووية
روسيا تعتزم التعاون مع وكالة الطاقة الذرية لإجبار كييف على وقف قصف محطة زابوروجيه النووية
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الأربعاء الوضع حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه،... 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T14:55+0000
2022-09-21T14:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وكالة الطاقة الذرية
أخبار أوكرانيا
محطة نووية
سيرغي لافروف
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وقالت الخارجية الروسية في بيان، "في 21 سبتمبر، على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. وخلال المحادثة، تبادل وجهات النظر بشأن أمن المنشآت النووية على أراضي أوكرانيا، بما في ذلك الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية ".وأضاف البيان أن سيرغي لافروف "أكد نية الجانب الروسي مواصلة التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجبار نظام كييف على التوقف الفوري عن قصف المحطة المذكورة والأراضي المجاورة لها، بما في ذلك مدينة إنرغودار، حيث يعيش موظفو محطة زابوروجيه للطاقة النووية".في أوائل شهر سبتمبر الجاري، زارت بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية. وأصدرت المنظمة تقريرا نهائيا دعت فيه إلى وقف قصف المحطة ومحيطها، حيث قد يؤدي ذلك إلى إتلاف المعدات الحيوية وإطلاق مواد مشعة بشكل غير مقيد. ويعمل حاليا في المحطة ممثلان للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
https://sputnikarabic.ae/20220921/تضرر-خطوط-الكهرباء-ومعدات-الاتصالات-لوحدة-الطاقة-في-زابوروجيه-جراء-قصف-القوات-الأوكرانية--1068036433.html
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روسيا, وكالة الطاقة الذرية, أخبار أوكرانيا, محطة نووية, سيرغي لافروف
روسيا, وكالة الطاقة الذرية, أخبار أوكرانيا, محطة نووية, سيرغي لافروف

روسيا تعتزم التعاون مع وكالة الطاقة الذرية لإجبار كييف على وقف قصف محطة زابوروجيه النووية

14:55 GMT 21.09.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الأربعاء الوضع حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، ويعتزم الجانب الروسي التعاون مع الوكالة لإجبار كييف على وقف قصف المحطة.
وقالت الخارجية الروسية في بيان، "في 21 سبتمبر، على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. وخلال المحادثة، تبادل وجهات النظر بشأن أمن المنشآت النووية على أراضي أوكرانيا، بما في ذلك الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية ".
وأضاف البيان أن سيرغي لافروف "أكد نية الجانب الروسي مواصلة التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجبار نظام كييف على التوقف الفوري عن قصف المحطة المذكورة والأراضي المجاورة لها، بما في ذلك مدينة إنرغودار، حيث يعيش موظفو محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
وأضاف البيان أن سيرغي لافروف "أكد نية الجانب الروسي مواصلة التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجبار نظام كييف على التوقف الفوري عن قصف المحطة المذكورة والأراضي المجاورة لها، بما في ذلك مدينة إنرغودار، حيث يعيش موظفو محطة زابوروجيه للطاقة النووية وعائلاتهم ".
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09:12 GMT
في أوائل شهر سبتمبر الجاري، زارت بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية. وأصدرت المنظمة تقريرا نهائيا دعت فيه إلى وقف قصف المحطة ومحيطها، حيث قد يؤدي ذلك إلى إتلاف المعدات الحيوية وإطلاق مواد مشعة بشكل غير مقيد. ويعمل حاليا في المحطة ممثلان للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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