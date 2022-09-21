https://sputnikarabic.ae/20220921/ميقاتي-ملف-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-يشهد-تقدما-كبيرا-1068035566.html
ميقاتي: ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يشهد تقدما كبيرا
ميقاتي: ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يشهد تقدما كبيرا
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن "ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يشهد تقدما كبيرا". 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T08:17+0000
2022-09-21T08:17+0000
2022-09-21T08:17+0000
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
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وحسب وسائل إعلام لبنانية، قال ميقاتي، خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، بحضور الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، في نيويورك، إنه تم "عرض مجمل الملفات، وجرى التشديد بشكل خاص على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن "ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يشهد تقدما كبيرا".بدوره، أعلن بلينكين أن "اللقاء مع ميقاتي كان مثمرا، حيث تمت مناقشة الحاجة إلى إجراء انتخابات رئاسية في الوقت المناسب، وضرورة تنفيذ الإصلاحات لدعم الشعب اللبناني"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع لبنان من أجل تحقيق السلام".وبدأت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية عام 2020، حيث أعلن لبنان في البداية حيازته لحوالي 860 كيلومترا مربعا (332 ميلا) من المياه، لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترا مربعا إضافيًا يشمل جزءا من حقل غاز كاريش، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل.وتحاول إسرائيل ولبنان حل التداخل بين مياههما الإقليمية الواقعة على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز منذ عام 1996.وتشكل مسألة ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان، حيث سيسهل الأمر من استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.
https://sputnikarabic.ae/20220919/لابيد-إسرائيل-ستبدأ-استخراج-الغاز-من-كاريش-ولا-علاقة-لذلك-بترسيم-الحدود-البحرية-مع-لبنان-1067966770.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم
ميقاتي: ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يشهد تقدما كبيرا
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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن "ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يشهد تقدما كبيرا".
وحسب وسائل إعلام لبنانية
، قال ميقاتي، خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، بحضور الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، في نيويورك، إنه تم "عرض مجمل الملفات، وجرى التشديد بشكل خاص على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن "ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يشهد تقدما كبيرا".
بدوره، أعلن بلينكين أن "اللقاء مع ميقاتي كان مثمرا، حيث تمت مناقشة الحاجة إلى إجراء انتخابات رئاسية في الوقت المناسب، وضرورة تنفيذ الإصلاحات لدعم الشعب اللبناني"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع لبنان من أجل تحقيق السلام".
وبدأت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية عام 2020، حيث أعلن لبنان في البداية حيازته لحوالي 860 كيلومترا مربعا (332 ميلا) من المياه، لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترا مربعا إضافيًا يشمل جزءا من حقل غاز كاريش، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل.
وتحاول إسرائيل ولبنان حل التداخل بين مياههما الإقليمية الواقعة على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز منذ عام 1996.
وتشكل مسألة ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان، حيث سيسهل الأمر من استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.