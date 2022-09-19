https://sputnikarabic.ae/20220919/لابيد-إسرائيل-ستبدأ-استخراج-الغاز-من-كاريش-ولا-علاقة-لذلك-بترسيم-الحدود-البحرية-مع-لبنان-1067966770.html

لابيد: إسرائيل ستبدأ استخراج الغاز من "كاريش" ولا علاقة لذلك بترسيم الحدود البحرية مع لبنان

لابيد: إسرائيل ستبدأ استخراج الغاز من "كاريش" ولا علاقة لذلك بترسيم الحدود البحرية مع لبنان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الاثنين، إن "عملية استخراج الغاز من حقل كاريش ستبدأ بغض النظر عن مسار المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود... 19.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-19T17:36+0000

2022-09-19T17:36+0000

2022-09-19T17:36+0000

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القاهرة - سبوتنيك. أعلن لابيد، في بيان له، أنه "من الممكن والضروري التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات مع لبنان حول الحدود البحرية، بما يخدم مصالح كلا البلدين"، مضيفا: "الاتفاق سيكون مفيدا للغاية وسيسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي".وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه "لا علاقة لاستخراج الغاز من منصة كاريش بالمفاوضات، حيث ستبدأ المنصة في استخراج الغاز دون تأخير حين سيكون هذا الأمر ممكنا".وكان الأمين العام لـ"حزب الله"، اللبناني حسن نصر الله، قد قال، السبت الماضي، إنه "لا يمكن أن يسمحوا باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على مطالبه المحقة".وأكد نصر الله، في كلمة له خلال مسيرة إحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين التي أقيمت في بعلبك، أن "لبنان أمام فرصة ذهبيّة قد لا تتكرر، من أجل معالجة أزماته الاقتصادية والمعيشية والحياتية".وتابع: "كل تهديدات العدو لا تؤثر فينا ولا تهز شعرة من لحيتنا... نعطي الفرصة للمفاوضات لكن أعيننا وصواريخنا على كاريش".وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، في وقت سابق، أن إسرائيل ستبدأ الاستعدادات لربط حقل الغاز الطبيعي "كاريش" في البحر المتوسط بشبكة الأنابيب الإسرائيلية، تمهيدا لتشغيل الحقل وإنتاج الغاز الطبيعي.وأكدت الصحيفة أن إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية عن مثل هذه الخطوة يأتي في ظل غياب اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، وإن كانت هناك مؤشرات على تقدم في المفاوضات الجارية بينهما، عبر الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين.

https://sputnikarabic.ae/20220918/مسؤول-عسكري-إسرائيلي-حسن-نصر-الله-يشكل-أهم-تهديد-على-تل-أبيب-منذ-انهيار-الجيوش-النظامية-في-محيطنا-1067915638.html

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