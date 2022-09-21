https://sputnikarabic.ae/20220921/وزير-إسرائيلي-نعتزم-شن-حرب-دبلوماسية-على-موقع-بوكينغ-دوت-كوم-1068056948.html

وزير إسرائيلي: نعتزم شن "حرب دبلوماسية" على موقع "بوكينغ دوت كوم"

وزير إسرائيلي: نعتزم شن "حرب دبلوماسية" على موقع "بوكينغ دوت كوم"

هدد وزير السياحة الإسرائيلي يوئيل روزفوزوف، أمس الثلاثاء، بشن بلاده لـ"حرب دبلوماسية" على شركة "بوكينغ دوت كوم" وكالة السفر على الإنترنت. 21.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-21T15:27+0000

2022-09-21T15:27+0000

2022-09-21T15:27+0000

إسرائيل

السياحة

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101424/62/1014246237_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_42930604ee43817ba8d0f0a640e4eca5.jpg

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء أمس الثلاثاء، عن الوزير الإسرائيلي تهديده للموقع الدولي "بوكينغ دوت كوم"، حيث بعث له برسالة مكتوبة، مهددا بشن حكومته "لحرب دبلوماسية" حتى تتراجع الشركة عن قرارها الذي وصفه يوئيل روزفوزوف بأنه "سياسي".وجاء تهديد الوزير الإسرائيلي ردا على ما صرح به المتحدث باسم "بوكينغ دوت كوم"، من أن الشركة تعتزم "وضع إشعارات للعملاء متعلقة باعتبارات السلامة المحلية" بالنسبة للعروض المتاحة في مناطق الضفة الغربية، على غرار الإشعارات الحالية لكل من أوكرانيا أو قبرص.وأوضحت الصحيفة العبرية أن هذا القرار قد يؤثر على مصادر السياحة في مستوطنات الضفة الغربية، وأن تل أبيب ستتخذ بدورها إجراءات لمواجهة خطة الشركة على الإنترنت، وذلك بالتوازي مع ترحيب مسؤول فلسطيني كبير بالخطوة المناهضة للاحتلال الإسرائيلي.ونقلت وكالة رويترز عن واصل أبو يوسف، المسؤول البارز في منظمة التحرير الفلسطينية، موافقته المشروطة على قرار "بوكينج دوت كوم"، قائلا:ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم الموقع الإلكتروني "بوكينغ دوت كوم"، وهي إحدى شركات "بوكينغز هولدنغز" الأمريكية، أن شركته لا تزال تناقش التفاصيل النهائية وموعد تنفيذ هذا القرار.وأوضح الوزير الإسرائيلي أن قرار الشركة الأمريكية سيضر باقتصاد بلاده، مؤكدا أنه لا يمكن لهذه الشركة أو غيرها أن تخبر إسرائيل ما هي أراضيها أو غيرها، مشيرا إلى أن "بوكينغ دوت كوم" شركة تجارية وليست سياسية.ومن جانبه، اكد الموقع الإلكتروني العبري آيس، مساء اليوم الأربعاء، أن شركة "بوكينغ دوت كوم" ستقوم بوضع التسمية على إسرائيل للتحذير من حجز الإجازات فيها، بوضع علامة تقول فيها "زيارة هذه المنطقة ربما تكون مصحوبة بخطر متزايد على سلامة الإنسان"، مضيفا أن بلاده "إسرائيل" هي الدولة الوحيدة في العالم التي لديها مثل هذا التحذير.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, السياحة, أخبار العالم الآن