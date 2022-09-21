https://sputnikarabic.ae/20220921/وزير-الخارجية-البريطاني-الغرب-لم-يهدد-روسيا-أبدا-ولم-يحاول-التعدي-على-سلامتها-الإقليمية-1068047110.html
وزير الخارجية البريطاني: الغرب لم يهدد روسيا أبدا ولم يحاول التعدي على سلامتها الإقليمية
وزير الخارجية البريطاني: الغرب لم يهدد روسيا أبدا ولم يحاول التعدي على سلامتها الإقليمية
قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن الغرب لم يهدد أبدا روسيا ولم يحاول التعدي على سلامتها الإقليمية. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T13:08+0000
2022-09-21T13:08+0000
2022-09-21T13:08+0000
العالم
بريطانيا
مجمع الأسلحة النووية
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وقال كليفرلي على قناة "سي ان ان" ردا على سؤال حول تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول استعداده لاستخدام جميع الوسائل المتاحة في حالة وجود تهديد لسلامة روسيا، قائلا: "بالطبع لقد رأينا هذه التهديدات من قبل ... لم نهدّد روسيا أبدا، ولم نحاول أبدا التعدي على وحدة أراضيها، لكننا سنواصل دعم الأوكرانيين".وأضاف: "تم استخدام الابتزاز النووي أيضًا. لا يقتصر الأمر فقط على قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، والذي شجعه الغرب، والتي تهدد بكارثة نووية، وإنما أيضا حول تصريحات بعض كبار ممثلي الناتو حول إمكانية استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20220921/البيت-الأبيض-نأخذ-تصريحات-بوتين-حول-الأسلحة-النووية-على-محمل-الجد-ولكن-لا-حاجة-لرفع-التأهب-1068045898.html
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العالم, بريطانيا, مجمع الأسلحة النووية
العالم, بريطانيا, مجمع الأسلحة النووية
وزير الخارجية البريطاني: الغرب لم يهدد روسيا أبدا ولم يحاول التعدي على سلامتها الإقليمية
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قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن الغرب لم يهدد أبدا روسيا ولم يحاول التعدي على سلامتها الإقليمية.
وقال كليفرلي على قناة "سي ان ان" ردا على سؤال حول تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول استعداده لاستخدام جميع الوسائل المتاحة في حالة وجود تهديد لسلامة روسيا، قائلا: "بالطبع لقد رأينا هذه التهديدات من قبل ... لم نهدّد روسيا أبدا، ولم نحاول أبدا التعدي على وحدة أراضيها، لكننا سنواصل دعم الأوكرانيين".
وقال بوتين في وقت سابق من اليوم الأربعاء، في خطاب موجه للشعب الروسي، إن الغرب تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا، فضلا عن التهديدات المستمرة ضد روسيا. وبحسب قوله، استخدم الغرب الابتزاز النووي واستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد روسيا. وذكَّر الزعيم الروسي الغرب بأن روسيا تتفوق في الأداء على المعدات العسكرية الأجنبية بعدة طرق، وحذر أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية من أن الرياح قد تتحول نحوهم.
وأضاف: "تم استخدام الابتزاز النووي أيضًا. لا يقتصر الأمر فقط على قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، والذي شجعه الغرب، والتي تهدد بكارثة نووية، وإنما أيضا حول تصريحات بعض كبار ممثلي الناتو حول إمكانية استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد روسيا".