عربي
https://sputnikarabic.ae/20220921/-الناطق-باسم-الجيش-العراقي-يعلن-استهداف-وكر-لتنظيم-داعش-الإرهابي-1068050955.html
الناطق باسم الجيش العراقي يعلن استهداف وكر لتنظيم "داعش" الإرهابي
الناطق باسم الجيش العراقي يعلن استهداف وكر لتنظيم "داعش" الإرهابي
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، استهداف وكر لتنظيم "داعش" الإرهابي في جبال حمرين شمال شرق العراق. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T13:19+0000
2022-09-21T13:19+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104327/75/1043277525_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_4147aac8e1dbfcd167aaa7c2f45bc915.jpg
وقال رسول إنه تم "استهداف وكر لعصابات داعش الإرهابية بضربة جوية في جبال حمرين"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".وأوضح أن "طائرات قيادة القوة الجوية، نفَّذت ضربة جوية ناجحة على أحد أوكار عصابات داعش الإجرامية ضمن سلسلة جبال حمرين".وأضاف: "الضربة جاءت إسناداً لعملية أمنية ينفذها أبطال جهاز مكافحة الإرهاب".
https://sputnikarabic.ae/20220918/داعش-يتسبب-بارتفاع-نسب-الطلاق-في-الموصل-العراقية---1067907092.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104327/75/1043277525_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_67adc36aa17a038e9fe191abd7c5ed0f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

الناطق باسم الجيش العراقي يعلن استهداف وكر لتنظيم "داعش" الإرهابي

13:19 GMT 21.09.2022
© Sputnik . سبوتنيك. الدفاع العراقيةالجيش العراقي
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© Sputnik . سبوتنيك. الدفاع العراقية
تابعنا عبرTelegram
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، استهداف وكر لتنظيم "داعش" الإرهابي في جبال حمرين شمال شرق العراق.
وقال رسول إنه تم "استهداف وكر لعصابات داعش الإرهابية بضربة جوية في جبال حمرين"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضح أن "طائرات قيادة القوة الجوية، نفَّذت ضربة جوية ناجحة على أحد أوكار عصابات داعش الإجرامية ضمن سلسلة جبال حمرين".
توزيع المساعدات للمحتاجين في رمضان في الموصل، العراق 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
"داعش" يتسبب بارتفاع نسب الطلاق في الموصل العراقية
18 سبتمبر, 15:52 GMT
وأضاف: "الضربة جاءت إسناداً لعملية أمنية ينفذها أبطال جهاز مكافحة الإرهاب".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала