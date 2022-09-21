https://sputnikarabic.ae/20220921/-الناطق-باسم-الجيش-العراقي-يعلن-استهداف-وكر-لتنظيم-داعش-الإرهابي-1068050955.html
الناطق باسم الجيش العراقي يعلن استهداف وكر لتنظيم "داعش" الإرهابي
الناطق باسم الجيش العراقي يعلن استهداف وكر لتنظيم "داعش" الإرهابي
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، استهداف وكر لتنظيم "داعش" الإرهابي في جبال حمرين شمال شرق العراق. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T13:19+0000
2022-09-21T13:19+0000
2022-09-21T13:19+0000
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وقال رسول إنه تم "استهداف وكر لعصابات داعش الإرهابية بضربة جوية في جبال حمرين"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".وأوضح أن "طائرات قيادة القوة الجوية، نفَّذت ضربة جوية ناجحة على أحد أوكار عصابات داعش الإجرامية ضمن سلسلة جبال حمرين".وأضاف: "الضربة جاءت إسناداً لعملية أمنية ينفذها أبطال جهاز مكافحة الإرهاب".
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
الناطق باسم الجيش العراقي يعلن استهداف وكر لتنظيم "داعش" الإرهابي
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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، استهداف وكر لتنظيم "داعش" الإرهابي في جبال حمرين شمال شرق العراق.
وقال رسول إنه تم "استهداف وكر لعصابات داعش الإرهابية بضربة جوية في جبال حمرين"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضح أن "طائرات قيادة القوة الجوية، نفَّذت ضربة جوية ناجحة على أحد أوكار عصابات داعش الإجرامية ضمن سلسلة جبال حمرين".
وأضاف: "الضربة جاءت إسناداً لعملية أمنية ينفذها أبطال جهاز مكافحة الإرهاب".