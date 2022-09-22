عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220922/الاتحاد-الأوروبي-يقر-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-ردا-على-الاستفتاءات-في-دونباس-وخيرسون-وزابورجيه-1068072223.html
الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة ضد روسيا ردا على الاستفتاءات في دونباس وخيرسون وزابورجيه
الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة ضد روسيا ردا على الاستفتاءات في دونباس وخيرسون وزابورجيه
كشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد يعكف على إعداد عقوبات جديدة على روسيا، تستهدف قيادتها وجميع الضالعين في تنظيم... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T04:53+0000
2022-09-22T04:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062321253_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f5c64b32284050d7ac5218e818e98819.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوريل في بيان: إن "روسيا وقيادتها السياسية وجميع الضالعين في تنظيم الاستفتاءات وانتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا "ستخضع للمساءلة".وأشار إلى أن وزراء الاتحاد الأوروبي وافقوا على اتخاذ إجراءات إضافية ضد روسيا في أقرب وقت ممكن.وأضاف سنواصل دعم جهود أوكرانيا بالمعدات العسكرية مهما استغرق الأمر.في 19 أيلول/سبتمبر الجاري، ناشد مجلسا الشعب (البرلمانان) في جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوغانسك الشعبية، رئيسي الجمهوريتين، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، للتقدم بمبادرة لإجراء استفتاء على الفور، بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية.وفي اليوم التالي، أعلنت سلطات الجمهوريتين أنه سيتم إجراء الاستفتاءين في كل منهما في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/سبتمبر الجاري.أيضا في 20 أيلول/سبتمبر الجاري، توجهت المجالس العامة لمقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، إلى رئيسي إدارتي المقاطعتين، باقتراح مماثل، حيث شدد ممثلو الإقليمين أن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيهم وسيعيد العدالة التاريخية.وأكدت السلطات أن هذا القرار ضروري للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة للسلطات القومية المتطرفة في أوكرانيا وحلف الناتو، والذين يزودون نظام كييف بالأسلحة لقتل السكان المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20220922/الجيش-الروسي-يمنع-سلسلة-من-الهجمات-الإرهابية-في-منطقة-خرسون--1068071894.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062321253_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_38a831ba623d53359877fbd0f37e6187.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة ضد روسيا ردا على الاستفتاءات في دونباس وخيرسون وزابورجيه

04:53 GMT 22.09.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد يعكف على إعداد عقوبات جديدة على روسيا، تستهدف قيادتها وجميع الضالعين في تنظيم الاستفتاءات بدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوريل في بيان: إن "روسيا وقيادتها السياسية وجميع الضالعين في تنظيم الاستفتاءات وانتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا "ستخضع للمساءلة".
الصحفيون الأجانب في محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، الواقعة على بعد 5 كم من مدينة نوفايا كاخوفكا، منطقة خيرسون، في أوكرانيا 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يمنع سلسلة من الهجمات الإرهابية في منطقة خرسون
03:25 GMT
وأشار إلى أن وزراء الاتحاد الأوروبي وافقوا على اتخاذ إجراءات إضافية ضد روسيا في أقرب وقت ممكن.
وأضاف سنواصل دعم جهود أوكرانيا بالمعدات العسكرية مهما استغرق الأمر.
في 19 أيلول/سبتمبر الجاري، ناشد مجلسا الشعب (البرلمانان) في جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوغانسك الشعبية، رئيسي الجمهوريتين، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، للتقدم بمبادرة لإجراء استفتاء على الفور، بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية.
وفي اليوم التالي، أعلنت سلطات الجمهوريتين أنه سيتم إجراء الاستفتاءين في كل منهما في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/سبتمبر الجاري.
أيضا في 20 أيلول/سبتمبر الجاري، توجهت المجالس العامة لمقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، إلى رئيسي إدارتي المقاطعتين، باقتراح مماثل، حيث شدد ممثلو الإقليمين أن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيهم وسيعيد العدالة التاريخية.
وأكدت السلطات أن هذا القرار ضروري للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة للسلطات القومية المتطرفة في أوكرانيا وحلف الناتو، والذين يزودون نظام كييف بالأسلحة لقتل السكان المدنيين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала