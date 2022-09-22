https://sputnikarabic.ae/20220922/الاتحاد-الأوروبي-يقر-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-ردا-على-الاستفتاءات-في-دونباس-وخيرسون-وزابورجيه-1068072223.html
الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة ضد روسيا ردا على الاستفتاءات في دونباس وخيرسون وزابورجيه
الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة ضد روسيا ردا على الاستفتاءات في دونباس وخيرسون وزابورجيه
كشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد يعكف على إعداد عقوبات جديدة على روسيا، تستهدف قيادتها وجميع الضالعين في تنظيم... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T04:53+0000
2022-09-22T04:53+0000
2022-09-22T04:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوريل في بيان: إن "روسيا وقيادتها السياسية وجميع الضالعين في تنظيم الاستفتاءات وانتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا "ستخضع للمساءلة".وأشار إلى أن وزراء الاتحاد الأوروبي وافقوا على اتخاذ إجراءات إضافية ضد روسيا في أقرب وقت ممكن.وأضاف سنواصل دعم جهود أوكرانيا بالمعدات العسكرية مهما استغرق الأمر.في 19 أيلول/سبتمبر الجاري، ناشد مجلسا الشعب (البرلمانان) في جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوغانسك الشعبية، رئيسي الجمهوريتين، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، للتقدم بمبادرة لإجراء استفتاء على الفور، بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية.وفي اليوم التالي، أعلنت سلطات الجمهوريتين أنه سيتم إجراء الاستفتاءين في كل منهما في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/سبتمبر الجاري.أيضا في 20 أيلول/سبتمبر الجاري، توجهت المجالس العامة لمقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، إلى رئيسي إدارتي المقاطعتين، باقتراح مماثل، حيث شدد ممثلو الإقليمين أن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيهم وسيعيد العدالة التاريخية.وأكدت السلطات أن هذا القرار ضروري للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة للسلطات القومية المتطرفة في أوكرانيا وحلف الناتو، والذين يزودون نظام كييف بالأسلحة لقتل السكان المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20220922/الجيش-الروسي-يمنع-سلسلة-من-الهجمات-الإرهابية-في-منطقة-خرسون--1068071894.html
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أخبار أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة ضد روسيا ردا على الاستفتاءات في دونباس وخيرسون وزابورجيه
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كشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد يعكف على إعداد عقوبات جديدة على روسيا، تستهدف قيادتها وجميع الضالعين في تنظيم الاستفتاءات بدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقال بوريل في بيان: إن "روسيا وقيادتها السياسية وجميع الضالعين في تنظيم الاستفتاءات وانتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا "ستخضع للمساءلة".
وأشار إلى أن وزراء الاتحاد الأوروبي وافقوا على اتخاذ إجراءات إضافية ضد روسيا في أقرب وقت ممكن.
وأضاف سنواصل دعم جهود أوكرانيا بالمعدات العسكرية مهما استغرق الأمر.
في 19 أيلول/سبتمبر الجاري، ناشد مجلسا الشعب (البرلمانان) في جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوغانسك الشعبية، رئيسي الجمهوريتين، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، للتقدم بمبادرة لإجراء استفتاء على الفور، بشأن الانضمام
إلى روسيا الاتحادية.
وفي اليوم التالي، أعلنت سلطات الجمهوريتين أنه سيتم إجراء الاستفتاءين في كل منهما في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/سبتمبر الجاري.
أيضا في 20 أيلول/سبتمبر الجاري، توجهت المجالس العامة لمقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، إلى رئيسي إدارتي المقاطعتين، باقتراح مماثل، حيث شدد ممثلو الإقليمين أن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيهم وسيعيد العدالة التاريخية.
وأكدت السلطات أن هذا القرار ضروري للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة للسلطات القومية المتطرفة في أوكرانيا وحلف الناتو، والذين يزودون نظام كييف بالأسلحة لقتل السكان المدنيين.