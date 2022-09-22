https://sputnikarabic.ae/20220922/السفارة-الروسية-في-بريطانيا-سياسة-لندن-العدوانية-سيكون-لها-عواقب-وخيمة-1068091424.html
السفارة الروسية في بريطانيا: سياسة لندن العدوانية سيكون لها عواقب وخيمة
السفارة الروسية في بريطانيا: سياسة لندن العدوانية سيكون لها عواقب وخيمة
أعلنت السفارة الروسية في بريطانيا أن تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس ووزير الخارجية جيمس كليفرلي حول عزمهما على مواصلة تقديم المساعدة العسكرية... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T12:09+0000
2022-09-22T12:09+0000
2022-09-22T12:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
بريطانيا
مساعدات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وقالت السفارة الروسية في بيان: "تصريحات الأمس لوزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، والتي رافقها بيان مماثل من قبل رئيسة الوزراء إليزابيث تراس في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مفادها أن الغرب لم يهدد روسيا أبدًا ولم يتعد على وحدة الأراضي الروسية، يجب أن تؤخذ بالاعتبار، وتصريحات المسؤولين البريطانيين، التي تهدف إلى التظاهر بالدهشة ونفي ما هو واضح، تشهد على نية المملكة المتحدة وحلفائها في الناتو الاستمرار في السياسة العسكرية والسعي في مسار المواجهة، دون الأخذ بالاعتبار العواقب الكارثية التي ستتبعها على شعب أوكرانيا ودونباس وبقية أوروبا".وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، أن المملكة المتحدة ستواصل تقديم مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا مهما استغرق الأمر.وأشارت تراس إلى أن أوكرانيا تتلقى حاليا أسلحة جديدة من المملكة المتحدة، بما في ذلك المزيد من راجمات الصواريخ (MRLS).وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أكد بوتين في كلمة موجهة للشعب الروسي أن الغرب تجاوز كل الخطوط وأن السياسيين غير المسؤولين يتحدثون عن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية ومعدات لضرب روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220922/رئيسة-الوزراء-البريطانية-سنواصل-تقديم-دعمنا-العسكري-لأوكرانيا-1068071605.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, بريطانيا, مساعدات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, بريطانيا, مساعدات عسكرية, أخبار أوكرانيا
السفارة الروسية في بريطانيا: سياسة لندن العدوانية سيكون لها عواقب وخيمة
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أعلنت السفارة الروسية في بريطانيا أن تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس ووزير الخارجية جيمس كليفرلي حول عزمهما على مواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، ستؤدي إلى عواقب وخيمة على أوروبا بأكملها.
وقالت السفارة الروسية في بيان: "تصريحات الأمس لوزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، والتي رافقها بيان مماثل من قبل رئيسة الوزراء إليزابيث تراس في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مفادها أن الغرب لم يهدد روسيا أبدًا ولم يتعد على وحدة الأراضي الروسية، يجب أن تؤخذ بالاعتبار، وتصريحات المسؤولين البريطانيين، التي تهدف إلى التظاهر بالدهشة ونفي ما هو واضح، تشهد على نية المملكة المتحدة وحلفائها في الناتو الاستمرار في السياسة العسكرية والسعي في مسار المواجهة، دون الأخذ بالاعتبار العواقب الكارثية التي ستتبعها على شعب أوكرانيا ودونباس وبقية أوروبا".
وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، أن المملكة المتحدة ستواصل تقديم مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا مهما استغرق الأمر.
وقالت تراس خلال خطابها في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أتعهد بأننا سنحافظ على دعمنا العسكري لأوكرانيا أو نزيده مهما استغرق الأمر".
وأشارت تراس
إلى أن أوكرانيا تتلقى حاليا أسلحة جديدة من المملكة المتحدة، بما في ذلك المزيد من راجمات الصواريخ (MRLS).
وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أكد بوتين في كلمة موجهة للشعب الروسي أن الغرب تجاوز كل الخطوط وأن السياسيين غير المسؤولين يتحدثون عن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية ومعدات لضرب روسيا.