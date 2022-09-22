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السلطات الإيرانية تحضر "لمسيرة حاشدة" ردا على "تدنيس" متظاهرين للقرآن
السلطات الإيرانية تحضر "لمسيرة حاشدة" ردا على "تدنيس" متظاهرين للقرآن
تنظم السلطات الإيرانية مسيرة حاشدة بعد صلاة يوم غد الجمعة، ردا على المظاهرات التي خرجت إلى الشارع وتعرضت لرموز مقدسة. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T13:35+0000
2022-09-22T13:35+0000
إيران
أخبار إيران
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أبلغت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" نقلاً عن مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية عن "تنظيم مظاهرات في جميع أنحاء البلاد بعد صلاة الجمعة رداً على تمرد مجموعة من الأشخاص الذين دنسوا القرآن الكريم".وأعلن التلفزيون الإيراني اليوم الخميس، 22 أيلول/ سبتمبر، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة في البلاد إلى 17 قتيلا.ونقل التلفزيون الإيراني عن مصادر، قولها إن "من ضمن الـ17 قتيلا، 5 من قوات الباسيج والشرطة والجيش قضوا في كردستان ومشهد وقزوين وشيراز وتبريز".ونزل آلاف المحتجين إلى الشوارع في إيران، منذ أيام، بعد وفاة الشابة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، التي توفيت خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، ووصلت الاحتجاجات إلى اشتباكات، فيما وردت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن "المحتجين وسط طهران رفعوا شعار الموت للجمهورية الإسلامية، وهتافات ضد مسؤولي الدولة"، مشيرة إلى أن "بعض المشاركين في الاحتجاج قاموا بحرق حاويات نفايات وإلقاء الحجارة على سيارات الشرطة".
https://sputnikarabic.ae/20220922/إعلام-مقتل-عنصرين-من-الباسيج-في-إيران-خلال-احتجاجات-بعد-وفاة-مهسا-أميني--1068084340.html
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إيران, أخبار إيران
إيران, أخبار إيران

السلطات الإيرانية تحضر "لمسيرة حاشدة" ردا على "تدنيس" متظاهرين للقرآن

13:35 GMT 22.09.2022
© AFP 2022احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022
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تنظم السلطات الإيرانية مسيرة حاشدة بعد صلاة يوم غد الجمعة، ردا على المظاهرات التي خرجت إلى الشارع وتعرضت لرموز مقدسة.
أبلغت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" نقلاً عن مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية عن "تنظيم مظاهرات في جميع أنحاء البلاد بعد صلاة الجمعة رداً على تمرد مجموعة من الأشخاص الذين دنسوا القرآن الكريم".
وأعلن التلفزيون الإيراني اليوم الخميس، 22 أيلول/ سبتمبر، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة في البلاد إلى 17 قتيلا.
ونقل التلفزيون الإيراني عن مصادر، قولها إن "من ضمن الـ17 قتيلا، 5 من قوات الباسيج والشرطة والجيش قضوا في كردستان ومشهد وقزوين وشيراز وتبريز".
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
إعلام: مقتل عنصرين من الباسيج في إيران خلال احتجاجات بعد وفاة مهسا أميني
10:30 GMT
ونزل آلاف المحتجين إلى الشوارع في إيران، منذ أيام، بعد وفاة الشابة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، التي توفيت خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، ووصلت الاحتجاجات إلى اشتباكات، فيما وردت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن "المحتجين وسط طهران رفعوا شعار الموت للجمهورية الإسلامية، وهتافات ضد مسؤولي الدولة"، مشيرة إلى أن "بعض المشاركين في الاحتجاج قاموا بحرق حاويات نفايات وإلقاء الحجارة على سيارات الشرطة".
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