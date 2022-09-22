https://sputnikarabic.ae/20220922/السلطات-الإيرانية-تحضر-لمسيرة-حاشدة-ردا-على-تدنيس-متظاهرين-للقرآن-1068095501.html

السلطات الإيرانية تحضر "لمسيرة حاشدة" ردا على "تدنيس" متظاهرين للقرآن

السلطات الإيرانية تحضر "لمسيرة حاشدة" ردا على "تدنيس" متظاهرين للقرآن

تنظم السلطات الإيرانية مسيرة حاشدة بعد صلاة يوم غد الجمعة، ردا على المظاهرات التي خرجت إلى الشارع وتعرضت لرموز مقدسة. 22.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-22T13:35+0000

2022-09-22T13:35+0000

2022-09-22T13:35+0000

إيران

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1067980681_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83d4f90e2a790403cee5cc35683d5983.jpg

أبلغت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" نقلاً عن مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية عن "تنظيم مظاهرات في جميع أنحاء البلاد بعد صلاة الجمعة رداً على تمرد مجموعة من الأشخاص الذين دنسوا القرآن الكريم".وأعلن التلفزيون الإيراني اليوم الخميس، 22 أيلول/ سبتمبر، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة في البلاد إلى 17 قتيلا.ونقل التلفزيون الإيراني عن مصادر، قولها إن "من ضمن الـ17 قتيلا، 5 من قوات الباسيج والشرطة والجيش قضوا في كردستان ومشهد وقزوين وشيراز وتبريز".ونزل آلاف المحتجين إلى الشوارع في إيران، منذ أيام، بعد وفاة الشابة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، التي توفيت خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، ووصلت الاحتجاجات إلى اشتباكات، فيما وردت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن "المحتجين وسط طهران رفعوا شعار الموت للجمهورية الإسلامية، وهتافات ضد مسؤولي الدولة"، مشيرة إلى أن "بعض المشاركين في الاحتجاج قاموا بحرق حاويات نفايات وإلقاء الحجارة على سيارات الشرطة".

https://sputnikarabic.ae/20220922/إعلام-مقتل-عنصرين-من-الباسيج-في-إيران-خلال-احتجاجات-بعد-وفاة-مهسا-أميني--1068084340.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران