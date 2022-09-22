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https://sputnikarabic.ae/20220922/العراق-يقترب-من-طرح-منصة-أوراق-مالية-جديدة-1068104445.html
العراق يقترب من طرح منصة أوراق مالية جديدة
العراق يقترب من طرح منصة أوراق مالية جديدة
أعلن رئيس هيئة الأوراق المالية في العراق، حسن العكيلي، عن قرب انطلاق منصة جديدة للأوراق ‏المالية في البلاد، معربا عن أمله في انطلاقها نهاية عام 2022.‏ 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T16:20+0000
2022-09-22T16:20+0000
اقتصاد
العراق
أخبار العراق اليوم
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وأشار في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي عربية" إلى أن المنصة تحمل اسم "OTC" وهي اختصارا بـ"Over The Counter"، وستكون مخصصة لتداول أسهم الشركات غير المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية.وأوضح أنه تم تحديد نسبة التغير في منصة "OTC" لكل جلسة بنسبة 5 في المئة ارتفاعا وانخفاضا من سعر الإغلاق السابق لتداول أسهم الشركات غير المدرجة.وتابع حسن العكيلي أن المنصة الجديدة ستوفر أفضل عروض البيع والشراء للشركات غير المدرجة، سواء كانت مساهمة أم محدودة.
https://sputnikarabic.ae/20220922/بغداد-تدعو-الشركات-الإماراتية-للمساهمة-في-إعادة-إعمار-المدن-العراقية-1068099365.html
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اقتصاد, العراق, أخبار العراق اليوم
اقتصاد, العراق, أخبار العراق اليوم

العراق يقترب من طرح منصة أوراق مالية جديدة

16:20 GMT 22.09.2022
© Sputnik . Igor Mikhalev / الانتقال إلى بنك الصورمدينة بغداد
مدينة بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
مدينة بغداد
© Sputnik . Igor Mikhalev
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أعلن رئيس هيئة الأوراق المالية في العراق، حسن العكيلي، عن قرب انطلاق منصة جديدة للأوراق ‏المالية في البلاد، معربا عن أمله في انطلاقها نهاية عام 2022.‏
وأشار في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي عربية" إلى أن المنصة تحمل اسم "OTC" وهي اختصارا بـ"Over The Counter"، وستكون مخصصة لتداول أسهم الشركات غير المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية.
وأوضح أنه تم تحديد نسبة التغير في منصة "OTC" لكل جلسة بنسبة 5 في المئة ارتفاعا وانخفاضا من سعر الإغلاق السابق لتداول أسهم الشركات غير المدرجة.
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
بغداد تدعو الشركات الإماراتية للمساهمة في إعادة إعمار المدن العراقية
14:50 GMT
وتابع حسن العكيلي أن المنصة الجديدة ستوفر أفضل عروض البيع والشراء للشركات غير المدرجة، سواء كانت مساهمة أم محدودة.
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