https://sputnikarabic.ae/20220922/العراق-يقترب-من-طرح-منصة-أوراق-مالية-جديدة-1068104445.html
العراق يقترب من طرح منصة أوراق مالية جديدة
العراق يقترب من طرح منصة أوراق مالية جديدة
أعلن رئيس هيئة الأوراق المالية في العراق، حسن العكيلي، عن قرب انطلاق منصة جديدة للأوراق المالية في البلاد، معربا عن أمله في انطلاقها نهاية عام 2022. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T16:20+0000
2022-09-22T16:20+0000
2022-09-22T16:20+0000
اقتصاد
العراق
أخبار العراق اليوم
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وأشار في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي عربية" إلى أن المنصة تحمل اسم "OTC" وهي اختصارا بـ"Over The Counter"، وستكون مخصصة لتداول أسهم الشركات غير المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية.وأوضح أنه تم تحديد نسبة التغير في منصة "OTC" لكل جلسة بنسبة 5 في المئة ارتفاعا وانخفاضا من سعر الإغلاق السابق لتداول أسهم الشركات غير المدرجة.وتابع حسن العكيلي أن المنصة الجديدة ستوفر أفضل عروض البيع والشراء للشركات غير المدرجة، سواء كانت مساهمة أم محدودة.
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اقتصاد, العراق, أخبار العراق اليوم
اقتصاد, العراق, أخبار العراق اليوم
العراق يقترب من طرح منصة أوراق مالية جديدة
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أعلن رئيس هيئة الأوراق المالية في العراق، حسن العكيلي، عن قرب انطلاق منصة جديدة للأوراق المالية في البلاد، معربا عن أمله في انطلاقها نهاية عام 2022.
وأشار في تصريحات لشبكة
"سي إن بي سي عربية" إلى أن المنصة تحمل اسم "OTC" وهي اختصارا بـ"Over The Counter"، وستكون مخصصة لتداول أسهم الشركات غير المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية.
وأوضح أنه تم تحديد نسبة التغير في منصة "OTC" لكل جلسة بنسبة 5 في المئة ارتفاعا وانخفاضا من سعر الإغلاق السابق لتداول أسهم الشركات غير المدرجة.
وتابع حسن العكيلي أن المنصة الجديدة ستوفر أفضل عروض البيع والشراء للشركات غير المدرجة، سواء كانت مساهمة أم محدودة.