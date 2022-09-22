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https://sputnikarabic.ae/20220922/حماس-تعلق-على-نية-بريطانيا-نقل-سفارة-بلادها-من-تل-أبيب-إلى-القدس-1068096250.html
"حماس" تعلق على نية بريطانيا نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس
"حماس" تعلق على نية بريطانيا نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس
علقت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس)، اليوم الخميس، على "نية بريطانيا نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس". 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T13:53+0000
2022-09-22T13:53+0000
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وقال المتحدث باسم "حماس"، عبد اللطيف القانوع، إنمؤكدا أن "هذه الخطوة لن تمنح الاحتلال شرعية على شبر واحد من أرضنا".وكانت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، قالت إنها تفكر في نقل السفارة البريطانية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، بحسب ما ذكرته قناة "كان" الإسرائيلية.وأفادت القناة بأن "بريطانيا تدرس نقل مقر سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، حيث كانت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس قد بعثت رسالة بهذا الخصوص إلى رئيس الوزراء يائير لابيد خلال لقائهما الأخير في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك".وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد نظيرته البريطانية ليز تراس على إعلانها، في تغريدة نشرها لابيد على حسابه في موقع "تويتر".
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بريطانيا, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
بريطانيا, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

"حماس" تعلق على نية بريطانيا نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس

13:53 GMT 22.09.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatأقل من 5000 مسيحي متبقي داخل البلدة القديمة في القدس مستهدفون من قبل جماعات يهودية متطرفة
أقل من 5000 مسيحي متبقي داخل البلدة القديمة في القدس مستهدفون من قبل جماعات يهودية متطرفة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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علقت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس)، اليوم الخميس، على "نية بريطانيا نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس".
وقال المتحدث باسم "حماس"، عبد اللطيف القانوع، إن
"إعلان رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس، نيتها نقل سفارة بلادها إلى القدس، انحياز فاضح للاحتلال واصطفاف في عداء شعبنا"،
مؤكدا أن "هذه الخطوة لن تمنح الاحتلال شرعية على شبر واحد من أرضنا".
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، قالت إنها تفكر في نقل السفارة البريطانية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، بحسب ما ذكرته قناة "كان" الإسرائيلية.
وأفادت القناة بأن "بريطانيا تدرس نقل مقر سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، حيث كانت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس قد بعثت رسالة بهذا الخصوص إلى رئيس الوزراء يائير لابيد خلال لقائهما الأخير في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك".
وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد نظيرته البريطانية ليز تراس على إعلانها، في تغريدة نشرها لابيد على حسابه في موقع "تويتر".
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