https://sputnikarabic.ae/20220922/علماء-يدعون-لإعادة-هيكلة-المدن-لتجنب-آثار-التغير-المناخي-1068109636.html

علماء يدعون لإعادة هيكلة المدن لتجنب آثار التغير المناخي

علماء يدعون لإعادة هيكلة المدن لتجنب آثار التغير المناخي

دعا ممثلو الجمعية البيئية الخيرية الدولية لعلم الحيوان في لندن إلى إعادة تطوير المدن عن طريق إعادة هيكلتها مع مراعاة إنشاء مناطق طبيعية. 22.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-22T18:46+0000

2022-09-22T18:46+0000

2022-09-22T18:46+0000

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العالم

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ونقل موقع الجمعية "زيد إس إل" عن الخبراء، اليوم الخميس، أن استعادة التنوع البيولوجي يمكن أن تحمي سكان المناطق المأهولة من الاحتباس الحراري غير الطبيعي وحرائق الغابات والفيضانات والكوارث الأخرى.كما طالب الخبراء بتحرير الأنهار من أنابيب اجترار المياه والصرف الصحي التي أحاطت بها، وتغطية ضفافها بالنباتات، وإزالة الحواجز التي تعيق حركة الأسماك.ووفقًا للمؤلف الرئيسي للدراسة وخبير المناخ والتنوع البيولوجي في الجمعية، الدكتورة ناتالي بيتوريلي، فإن العلاقة بين أزمة المناخ وفقدان مساحات الطبيعة الخضراء معترف بها الآن على نطاق واسع، وأصبحت إعادة تهيئة المناطق الحضرية طريقة شائعة لمعالجة المشكلة.وفي عام 2022، وبعد 400 عام من الغياب، عاد القنادس الأوراسيون إلى نطاق الغابات في إنفيلد، شمال لندن، حيث إنهم يستعيدون موئلهم الطبيعي، ومن المتوقع أن يقلل هذا من مخاطر الفيضانات في المدينة، حسبما ذكرته الدراسة.وأوضح الباحثون أن مثل هذه الابتكارات في المدن الكبرى لها تأثير مفيد على الصحة العقلية، لأنها تمنح السكان الفرصة للتفاعل مع الطبيعة.ووفقًا للعلماء، فبحلول عام 2050، من المرجح أن يعيش غالبية سكان العالم في المدن، وفي هذا الصدد، سيكون لإنشاء مناطق طبيعية تأثير إيجابي على السكان.

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