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https://sputnikarabic.ae/20220922/غانتس-يقرر-زيادة-أعداد-العمال-الفلسطينيين-إلى-إسرائيل-لـ-17-ألفا-1068092542.html
غانتس يقرر زيادة أعداد العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل لـ 17 ألفا
غانتس يقرر زيادة أعداد العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل لـ 17 ألفا
قرر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، زيادة تصاريح أعداد العمال الفلسطينيين من قطاع غزة إلى إسرائيل ليصل العدد الإجمالي إلى17 ألف عامل. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T12:49+0000
2022-09-22T12:49+0000
إسرائيل
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ونقلت القناة العبرية "الـ 12"، ظهر اليوم الخميس، عن وزير الدفاع الإسرائيلي أن حكومة بلاده قررت زيادة حصة تصاريح العمالة الفلسطينية من سكان قطاع غزة إلى الداخل الإسرائيلي بـ 1500 تصريح إضافي، ليصل العدد الإجمالي للعمال إلى 17 ألف عامل.وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن القرار الإسرائيلي الجديد سيبدأ تنفيذه في الأسبوع المقبل، بعيد انتهاء عيد "رأس السنة العبرية"، شريطة الحفاظ على الهدوء في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة.وفي شهر يوليو/تموز الماضي، قرر غانتس زيادة 1500 تصريح عمل لسكان القطاع، ليرتفع إجمالي التصاريح إلى 15 ألفا و500 عامل.
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

غانتس يقرر زيادة أعداد العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل لـ 17 ألفا

12:49 GMT 22.09.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس
 وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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قرر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، زيادة تصاريح أعداد العمال الفلسطينيين من قطاع غزة إلى إسرائيل ليصل العدد الإجمالي إلى17 ألف عامل.
ونقلت القناة العبرية "الـ 12"، ظهر اليوم الخميس، عن وزير الدفاع الإسرائيلي أن حكومة بلاده قررت زيادة حصة تصاريح العمالة الفلسطينية من سكان قطاع غزة إلى الداخل الإسرائيلي بـ 1500 تصريح إضافي، ليصل العدد الإجمالي للعمال إلى 17 ألف عامل.
وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن القرار الإسرائيلي الجديد سيبدأ تنفيذه في الأسبوع المقبل، بعيد انتهاء عيد "رأس السنة العبرية"، شريطة الحفاظ على الهدوء في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وفي شهر يوليو/تموز الماضي، قرر غانتس زيادة 1500 تصريح عمل لسكان القطاع، ليرتفع إجمالي التصاريح إلى 15 ألفا و500 عامل.
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