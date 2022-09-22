https://sputnikarabic.ae/20220922/ليبرمان-يهاجم-لابيد-ويتهمة-بالاستسلام-لـالإرهاب-الفلسطيني-بعد-الجدل-الإسرائيلي-بشأن-حل-الدولتين-1068085664.html

ليبرمان يهاجم لابيد ويتهمة بالاستسلام لـ"الإرهاب" الفلسطيني بعد الجدل الإسرائيلي بشأن حل الدولتين

ليبرمان يهاجم لابيد ويتهمة بالاستسلام لـ"الإرهاب" الفلسطيني بعد الجدل الإسرائيلي بشأن حل الدولتين

هاجم وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، رئيس وزراء بلاده يائير لابيد، على خلفية اعتزام الأخير دعم حل الدولتين بخطابه في الأمم المتحدة. 22.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-22T10:49+0000

2022-09-22T10:49+0000

2022-09-22T10:49+0000

العالم العربي

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

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ونشر ليبرمان تغريدة بحسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، قال فيها إن تصريحات يائير لابيد حول إقامة دولة فلسطينية هو "استسلام" للإرهاب.وزعم ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، ورئيس حزب "يسرائيل بيتنو" أن أي تصريحات حول دعم الدولة الفلسطينية وحل الدولتين يساعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس وغيره من المسؤولين عن الهروب من محاربتهم للإرهاب.يشار إلى أن حالة من الجدل قد سادت بين الأطراف السياسية في إسرائيل على خلفية تقارير إعلامية تحدثت عن عزم رئيس الوزراء يائير لابيد الإعلان عن دعمه لإقامة دولة فلسطينية خلال خطابه المرتقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر مقربة من لابيد، إن الأخير يعتزم الإعلان عن ضرورة إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.ستكون المرة الأولى منذ سنوات عديدة ، إن حدث، التي يتحدث فيها رئيس وزراء إسرائيلي على منبر الأمم المتحدة عن حل الدولتين، بحسب الصحيفة.وقال وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر في تغريدة على حسابه بتويتر: "إقامة دولة إرهابية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) سيعرض أمن إسرائيل للخطر. غالبية الشعب في إسرائيل وممثليهم لن يسمحوا بحدوث ذلك".من جانبه، قال حزب الليكود بقيادة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو "بعد أن شكل لابيد أول حكومة إسرائيلية فلسطينية (في إشارة لمشاركة القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس في الحكومة)، يريد الآن إقامة دولة فلسطينية على حدود كفار سابا ونتانيا ومطار بن غوريون وتسليم أراضي وطننا لأعدائنا".بدوره، هاجم رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت الخطاب المرتقب للابيد قائلا: "لا مكان أو منطق لإعادة الحديث عن فكرة دولة فلسطينية".وأضاف وفق ما نقلته "يديعوت أحرونوت":وتابع بينيت الذي يشغل منصب رئيس الوزراء البديل: "يجب أن تبقى الشعارات الفارغة مثل" دولتين" في التسعينيات، إلى جانب العديد من البدع الأخرى التي اندثرت. العام هو 2022 وليس 1993"، في إشارة إلى توقيع اتفاق أوسلو في ذلك العام والذي نص على إقامة دولة فلسطينية.ومن المقرر أن يلقي لابيد خطابه الأول في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، والذي سيتطرق بما في ذلك للصراع الفلسطيني الإسرائيلي والملف النووي الإيراني.

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