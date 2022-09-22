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https://sputnikarabic.ae/20220922/مصلحة-سك-العملة-المصرية-تؤكد-أن-النسخة-المتداولة-لفئة-الجنيهين-مفبركة-1068093763.html
مصلحة سك العملة المصرية تؤكد أن النسخة المتداولة لفئة الجنيهين مفبركة
مصلحة سك العملة المصرية تؤكد أن النسخة المتداولة لفئة الجنيهين مفبركة
أكدت مصلحة سك العملة المصرية أن التصميم الذي يتم تداوله للعملة الجديدة فئة جنيهين، مفبرك. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T13:07+0000
2022-09-22T13:07+0000
أخبار مصر الآن
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ووفقا لبيان نشره مصراوي، أكد حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، اليوم الخميس، أن ما يتم تداوله من تصميم على بعض مواقع التواصل الاجتماعي للعملة المعدنية الجديدة فئة الجنيهين غير حقيقي.وقال: "ما تتناقله موقاع التواصل من تصميم لفئة الجنيهين المكتوب فيه باللغة الإنجليزية ما يعني أنها جنيه واحد، مجرد فوتوشوب مفبرك ولا يمت للحقيقة أو الواقع بأي صلة".ودلل خضر على عدم صحة هذا التصميم، مؤكدا أن "التصميمات المقترحة للعملة الجديدة فئة الجنيهين لم يتم عرضها حتى الآن داخل مصلحة الخزانة العامة وسك العملة للمفاضلة بينها".يشار إلى أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت عن عزمها إصدار عملة بقيمة 2 جنيه، في إطار خططها للتعاون مع دار السك الملكية البريطانية.
https://sputnikarabic.ae/20220915/خبراء-يعلقون-على-قرار-مصر-بإصدار-عملة-جديدة-فئة-2-جنيه-1067790728.html
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أخبار مصر الآن
أخبار مصر الآن

مصلحة سك العملة المصرية تؤكد أن النسخة المتداولة لفئة الجنيهين مفبركة

13:07 GMT 22.09.2022
© Photo / Israel Antiquities Authority / Yaakov Shimdovالعثور على عملة ذهبية نادرة من فترة الحروب الصليبية في إسرائيل
العثور على عملة ذهبية نادرة من فترة الحروب الصليبية في إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© Photo / Israel Antiquities Authority / Yaakov Shimdov
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أكدت مصلحة سك العملة المصرية أن التصميم الذي يتم تداوله للعملة الجديدة فئة جنيهين، مفبرك.
ووفقا لبيان نشره مصراوي، أكد حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، اليوم الخميس، أن ما يتم تداوله من تصميم على بعض مواقع التواصل الاجتماعي للعملة المعدنية الجديدة فئة الجنيهين غير حقيقي.
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وقال: "ما تتناقله موقاع التواصل من تصميم لفئة الجنيهين المكتوب فيه باللغة الإنجليزية ما يعني أنها جنيه واحد، مجرد فوتوشوب مفبرك ولا يمت للحقيقة أو الواقع بأي صلة".
ودلل خضر على عدم صحة هذا التصميم، مؤكدا أن "التصميمات المقترحة للعملة الجديدة فئة الجنيهين لم يتم عرضها حتى الآن داخل مصلحة الخزانة العامة وسك العملة للمفاضلة بينها".

ولفت إلى أن المصلحة حريصة على أن تختار التصميم الأنسب مستعينة في ذلك بجهات الدولة المعنية.

يشار إلى أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت عن عزمها إصدار عملة بقيمة 2 جنيه، في إطار خططها للتعاون مع دار السك الملكية البريطانية.
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