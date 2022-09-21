https://sputnikarabic.ae/20220921/المركزي-المصري-يصدر-تعليمات-جديدة-بشأن-عمليات-الاستيراد-1068061108.html

المركزي المصري يصدر تعليمات جديدة بشأن عمليات الاستيراد

المركزي المصري يصدر تعليمات جديدة بشأن عمليات الاستيراد

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة بشأن عمليات الاستيراد وتتضمن تيسير بعض الإجراءات على المستوردين. 21.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-21T16:40+0000

2022-09-21T16:40+0000

2022-09-21T16:40+0000

اقتصاد

مصر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101995/20/1019952099_291:0:2200:1074_1920x0_80_0_0_1d38c3cdfd31e9ee0baea5017914902d.jpg

ونصت تعليمات البنك المركزي المصري على إمكانية تنفيذ عمليات استيراد باستخدام أرصدة الشركة من العملات الأجنبية في البنوك المحلية التي كانت موجودة حتى 19 سبتمبر/ أيلول الجاري فقط، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، في تقرير بهذا الشأن، أمس الثلاثاء.لكن البنك أكد لاحقا إمكانية تنفيذ العمليات الاستيرادية باستخدام أرصدة العملات الأجنبية بحسابات الشركة الأم أو المساهمين أو الشركاء أو الشركات التابعة في البنوك المحلية، بعد الـ 19 من سبتمبر.وأوضح البنك أنه لن يتم قبول إيداعات الأشخاص لصالح شركات مصرية بسبب ما وصفه بـ "عدم وضوح العملية بالكامل ومخالفتها للقانون".ولفت البنك إلى أنه يمكن تنفيذ عمليات الاستيراد بالكامل من خلال تحويلات العملات الأجنبية الخاصة بتوزيع أرباح بالخارج أو زيادة رأس مال الشركة الأم أو تحويلات من مساهمين بالخارج.

https://sputnikarabic.ae/20220911/رئيس-الوزراء-المصري-مصر-تستهدف-زيادة-إيرادات-السياحة-إلى-30-مليار-دولار-سنويا-فيديو-1067603966.html

https://sputnikarabic.ae/20220911/الحكومة-المصرية-لا-يوجد-الآن-ما-يسمى-بالدولار-الجمركي-حتى-نرفعه-1067583234.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, مصر