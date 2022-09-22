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https://sputnikarabic.ae/20220922/مواطنون-أمريكيون-يوسعون-رجلا-ضربا-بعد-عراكه-مع-شرطية-فيديو-1068100075.html
مواطنون أمريكيون يوسعون رجلا ضربا بعد عراكه مع شرطية... فيديو
مواطنون أمريكيون يوسعون رجلا ضربا بعد عراكه مع شرطية... فيديو
واجهت شرطية أمريكية موقفا عصيبا أثناء تأدية واجبها في يوم اعتيادي، حيث أنها وبعد أن أوقفت أحد المخالفين، ترجّل الأخير من مركبته لمواجهة الشرطية. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
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2022-09-22T14:47+0000
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وأمرت الشرطية المواطن بالجلوس على العشب ريثما تنظم ضبط المخالفة إلا أنه أبى ذلك، ورفض حتى التراجع، ولم يقبل تنفيذ أي من أوامرها كأن يضع يديه خلف ظهره أو على المركبة.فباشرت الشرطية بعد أن نفد صبرها بدفع الرجل نحو المركبة إلا أن الأخير قاوم بشكل عنيف، وخاض اشتباكا بالأيدي معها دام لبضع ثوان قبل أن يتدخل أحد السائقين لمساعدة الشرطية حيث ألقوه أرضا.وسرعان ما طلبت الشرطية الدعم من زملائها عبر جهاز الراديو، ولكن قبل أن يصل زملاؤها لموقع الحادثة جاء دعم إضافي من المارة الذين ثبتوا الرجل.وتمت محاكمة السائق المخالف بتهمة الاعتداء على رجال القانون ومقاومة الاعتقال.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

مواطنون أمريكيون يوسعون رجلا ضربا بعد عراكه مع شرطية... فيديو

14:47 GMT 22.09.2022
© Roberto Bosiشرطية
شرطية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© Roberto Bosi
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واجهت شرطية أمريكية موقفا عصيبا أثناء تأدية واجبها في يوم اعتيادي، حيث أنها وبعد أن أوقفت أحد المخالفين، ترجّل الأخير من مركبته لمواجهة الشرطية.
وأمرت الشرطية المواطن بالجلوس على العشب ريثما تنظم ضبط المخالفة إلا أنه أبى ذلك، ورفض حتى التراجع، ولم يقبل تنفيذ أي من أوامرها كأن يضع يديه خلف ظهره أو على المركبة.
فباشرت الشرطية بعد أن نفد صبرها بدفع الرجل نحو المركبة إلا أن الأخير قاوم بشكل عنيف، وخاض اشتباكا بالأيدي معها دام لبضع ثوان قبل أن يتدخل أحد السائقين لمساعدة الشرطية حيث ألقوه أرضا.
وسرعان ما طلبت الشرطية الدعم من زملائها عبر جهاز الراديو، ولكن قبل أن يصل زملاؤها لموقع الحادثة جاء دعم إضافي من المارة الذين ثبتوا الرجل.
وتمت محاكمة السائق المخالف بتهمة الاعتداء على رجال القانون ومقاومة الاعتقال.
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