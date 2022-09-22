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وفاة الفنان المصري هشام سليم عن عمر يناهز 64 عاما
وفاة الفنان المصري هشام سليم عن عمر يناهز 64 عاما
توفي الفنان المصري، هشام سليم، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 62 عاما، وذلك بعد صراعه مع مرض السرطان. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T09:27+0000
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وقالت وسائل إعلام مصرية إنه "من المقرر تشييع الجنازة بعد ظهر اليوم من مسجد الشرطة في الشيخ زايد جنوبي العاصمة المصرية القاهرة".وعانى الفنان الراحل في الفترة الأخيرة من مرض السرطان، وتعرض لمضاعفات خطيرة أدت لتدهور حالته الصحية ودخوله أحد المستشفيات الخاصة، ومكوثه به حتى لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.ولد الفنان الراحل في القاهرة عام 1958، وهو نجل لاعب الكرة المصري السابق ورئيس النادي الأهلي صالح سليم، وكان أول ظهور له من خلال أدائه دور نجل فاتن حمامة في فيلم إمبراطورية ميم من إخراج حسين كمال في العام 1972.شارك في عدة أعمال فنية وسينمائية، منها أفلام "اغتيال مدرسة"، و"تزوير في أوراق رسمية"، ومسلسلات "أرابيسك" و"ليالي الحلمية" و"مازال النيل يجري".وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عرض العام الماضي وأشرك في بطولته أحمد عز، وهند صبري.
https://sputnikarabic.ae/20220816/أشرف-زكي-يوضح-الحالة-الصحية-للفنان-هشام-سليم-1066494674.html
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أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر
أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر

وفاة الفنان المصري هشام سليم عن عمر يناهز 64 عاما

09:27 GMT 22.09.2022
© AFP 2022 / AMR AHMADالفنان المصري هشام سليم
الفنان المصري هشام سليم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / AMR AHMAD
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توفي الفنان المصري، هشام سليم، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 62 عاما، وذلك بعد صراعه مع مرض السرطان.
وقالت وسائل إعلام مصرية إنه "من المقرر تشييع الجنازة بعد ظهر اليوم من مسجد الشرطة في الشيخ زايد جنوبي العاصمة المصرية القاهرة".
نقيب الممثلين في مصر الفنان أشرف زكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
أشرف زكي يوضح الحالة الصحية للفنان هشام سليم
16 أغسطس, 18:35 GMT
وعانى الفنان الراحل في الفترة الأخيرة من مرض السرطان، وتعرض لمضاعفات خطيرة أدت لتدهور حالته الصحية ودخوله أحد المستشفيات الخاصة، ومكوثه به حتى لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.
ولد الفنان الراحل في القاهرة عام 1958، وهو نجل لاعب الكرة المصري السابق ورئيس النادي الأهلي صالح سليم، وكان أول ظهور له من خلال أدائه دور نجل فاتن حمامة في فيلم إمبراطورية ميم من إخراج حسين كمال في العام 1972.
شارك في عدة أعمال فنية وسينمائية، منها أفلام "اغتيال مدرسة"، و"تزوير في أوراق رسمية"، ومسلسلات "أرابيسك" و"ليالي الحلمية" و"مازال النيل يجري".
وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عرض العام الماضي وأشرك في بطولته أحمد عز، وهند صبري.
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