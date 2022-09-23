https://sputnikarabic.ae/20220923/أمريكا-ترد-على-الاستفتاءات-بتشديد-العقوبات-ضد-روسيا-1068162260.html
أمريكا ترد على الاستفتاءات بتشديد العقوبات ضد روسيا
أمريكا ترد على الاستفتاءات بتشديد العقوبات ضد روسيا
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه سيتم فرض عقوبات سريعة وشديدة ضد روسيا ردا على الاستفتاءات التي تجري في دونباس، ومحافظتي خيرسون وزابوروجيا في أوكرانيا. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T22:04+0000
2022-09-23T22:04+0000
2022-09-23T22:04+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان بايدن، "سوف نعمل مع شركائنا وحلفائنا على فرض عقوبات اقتصادية إضافية سريعة وشديدة على روسيا".وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة لن تعترف بنتائج الاستفتاءات وستواصل دعم أوكرانيا.وختم بايدن بأن الولايات المتحدة لن تعترف بالأراضي الأوكرانية إلا بكونها جزء من أوكرانيا. مشيرا إلى أن الاستفتاءات الروسية هي مجرد ذريعة لمحاولة احتلال جزء من أوكرانيا بالقوة.
https://sputnikarabic.ae/20220923/بدء-الاستفتاء-في-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1068118660.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا ترد على الاستفتاءات بتشديد العقوبات ضد روسيا
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه سيتم فرض عقوبات سريعة وشديدة ضد روسيا ردا على الاستفتاءات التي تجري في دونباس، ومحافظتي خيرسون وزابوروجيا في أوكرانيا.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان بايدن، "سوف نعمل مع شركائنا وحلفائنا على فرض عقوبات اقتصادية
إضافية سريعة وشديدة على روسيا".
وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة لن تعترف بنتائج الاستفتاءات وستواصل دعم أوكرانيا.
وختم بايدن بأن الولايات المتحدة لن تعترف بالأراضي الأوكرانية إلا بكونها جزء من أوكرانيا. مشيرا إلى أن الاستفتاءات الروسية هي مجرد ذريعة لمحاولة احتلال جزء من أوكرانيا بالقوة.