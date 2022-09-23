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https://sputnikarabic.ae/20220923/أمريكا-ترد-على-الاستفتاءات-بتشديد-العقوبات-ضد-روسيا-1068162260.html
أمريكا ترد على الاستفتاءات بتشديد العقوبات ضد روسيا
أمريكا ترد على الاستفتاءات بتشديد العقوبات ضد روسيا
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه سيتم فرض عقوبات سريعة وشديدة ضد روسيا ردا على الاستفتاءات التي تجري في دونباس، ومحافظتي خيرسون وزابوروجيا في أوكرانيا. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T22:04+0000
2022-09-23T22:04+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان بايدن، "سوف نعمل مع شركائنا وحلفائنا على فرض عقوبات اقتصادية إضافية سريعة وشديدة على روسيا".وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة لن تعترف بنتائج الاستفتاءات وستواصل دعم أوكرانيا.وختم بايدن بأن الولايات المتحدة لن تعترف بالأراضي الأوكرانية إلا بكونها جزء من أوكرانيا. مشيرا إلى أن الاستفتاءات الروسية هي مجرد ذريعة لمحاولة احتلال جزء من أوكرانيا بالقوة.
https://sputnikarabic.ae/20220923/بدء-الاستفتاء-في-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1068118660.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا ترد على الاستفتاءات بتشديد العقوبات ضد روسيا

22:04 GMT 23.09.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه سيتم فرض عقوبات سريعة وشديدة ضد روسيا ردا على الاستفتاءات التي تجري في دونباس، ومحافظتي خيرسون وزابوروجيا في أوكرانيا.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان بايدن، "سوف نعمل مع شركائنا وحلفائنا على فرض عقوبات اقتصادية إضافية سريعة وشديدة على روسيا".
وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة لن تعترف بنتائج الاستفتاءات وستواصل دعم أوكرانيا.
استفتاء دونستسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
بدء عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة
17:39 GMT
وختم بايدن بأن الولايات المتحدة لن تعترف بالأراضي الأوكرانية إلا بكونها جزء من أوكرانيا. مشيرا إلى أن الاستفتاءات الروسية هي مجرد ذريعة لمحاولة احتلال جزء من أوكرانيا بالقوة.
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Сотрудники прессы и делегаты МАГАТЭ во время посещения Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:22 GMT - سبوتنيك عربيبدء عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة17:39 GMT
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