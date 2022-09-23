أهداف مباراة مصر والنيجر (3-0) في أولى مباريات فيتوريا.. فيديو
© AFP 2022 / AHMED HASANجماهير منتخب مصر
© AFP 2022 / AHMED HASAN
حقق منتخب مصر لكرة القدم فوزا عريضا على النيجر، بنتيجة (3-0)، في المباراة الودية الدولية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية.
وتعد تلك المباراة الأولى في عهد مدرب منتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا.
"صاروخ الشرق" 👑— Kora Plus (@KoraPlusEG) September 23, 2022
محمد صلاح يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر بعد مراوغة رائعة وتسديدة قوية 🔥
شاهدوا المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/eBPgmtjl6V pic.twitter.com/Gznwk0KEQd
أحرز أهداف منتخب مصر، نجم ليفربول محمد صلاح في الدقيقتين 44 و67 من ركلة جزاء، بينما سجل مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد في الدقيقة 55.
جووووول!— Kora Plus (@KoraPlusEG) September 23, 2022
تمريرة رائعة من إمام عاشور لـ مصطفى محمد الذي يسجل الهدف الثاني لـ مصر 🤩
شاهدوا المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/eBPgmtjl6V pic.twitter.com/nbupKJb9PE
ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع ليبيريا يوم الثلاثاء المقبل على استاد الإسكندرية في ثاني التجارب الودية.
جووووووول!— Kora Plus (@KoraPlusEG) September 23, 2022
الملك المصري محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لـ منتخب مصر في شباك النيجر من ركلة جزاء 🤩
شاهدوا المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/eBPgmtjl6V pic.twitter.com/waR2F6dxGi