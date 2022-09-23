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https://sputnikarabic.ae/20220923/أهداف-مباراة-مصر-والنيجر-3-0-في-أولى-مباريات-فيتوريا-فيديو-1068161716.html
أهداف مباراة مصر والنيجر (3-0) في أولى مباريات فيتوريا.. فيديو
أهداف مباراة مصر والنيجر (3-0) في أولى مباريات فيتوريا.. فيديو
حقق منتخب مصر لكرة القدم فوزا عريضا على النيجر، بنتيجة (3-0)، في المباراة الودية الدولية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T21:23+0000
2022-09-23T21:23+0000
منتخب مصر الوطني
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وتعد تلك المباراة الأولى في عهد مدرب منتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا.أحرز أهداف منتخب مصر، نجم ليفربول محمد صلاح في الدقيقتين 44 و67 من ركلة جزاء، بينما سجل مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد في الدقيقة 55.ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع ليبيريا يوم الثلاثاء المقبل على استاد الإسكندرية في ثاني التجارب الودية.
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منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني

أهداف مباراة مصر والنيجر (3-0) في أولى مباريات فيتوريا.. فيديو

21:23 GMT 23.09.2022
© AFP 2022 / AHMED HASANجماهير منتخب مصر
جماهير منتخب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© AFP 2022 / AHMED HASAN
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حقق منتخب مصر لكرة القدم فوزا عريضا على النيجر، بنتيجة (3-0)، في المباراة الودية الدولية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية.
وتعد تلك المباراة الأولى في عهد مدرب منتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا.
أحرز أهداف منتخب مصر، نجم ليفربول محمد صلاح في الدقيقتين 44 و67 من ركلة جزاء، بينما سجل مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد في الدقيقة 55.
ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع ليبيريا يوم الثلاثاء المقبل على استاد الإسكندرية في ثاني التجارب الودية.
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