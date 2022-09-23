https://sputnikarabic.ae/20220923/إيلون-ماسك-يعلن-تفعيل-أقماره-ستار-لينك-للإنترنت-في-إيران-1068158131.html

إيلون ماسك يعلن تفعيل أقماره "ستار لينك" للإنترنت في إيران

إيلون ماسك يعلن تفعيل أقماره "ستار لينك" للإنترنت في إيران

قال الملياردير ورجل الأعمال ومؤسس شركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، اليوم الجمعة، إنه يقوم بتفعيل "ستار لينك" في إيران، وهي كوكبة من أقماره الصناعية للتزويد بخدمة... 23.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-23T19:23+0000

2022-09-23T19:23+0000

2022-09-23T19:23+0000

إيلون ماسك

إيران

مجتمع

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واشنطن - سبوتنيك. وقال ماسك في تغريدة مقتضبة عبر "تويتر": "تفعيل ستار لينك"، ردا على الإعفاء من العقوبات الأمريكية لتزويد الإيرانيين بوصول أكبر إلى خدمة الإنترنت.وفي وقت سابق اليوم، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا يوسع توفير خدمات الإنترنت لإيران، في محاولة لدعم "التدفق الحر للمعلومات".وكان إيلون ماسك قال يوم الاثنين الماضي إن شركته "سبيس إكس" ستتقدم بطلب للإعفاء من العقوبات الأمريكية ضد إيران، في محاولة لتقديم خدمة الإنترنت للبلاد عبر أقمارها الصناعية.وقال ماسك ردا على تغريدة على "تويتر" لمراسل علمي: "ستتقدم "ستار لينك" للحصول على إعفاء من العقوبات ضد إيران".وأعلن ماسك في البداية أن خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستار لينك" متاحة في كل قارة، بما في ذلك القارة القطبية الجنوبية، حيث تخطط الشركة لإطلاق ما يصل إلى 42 ألف قمر صناعي لتعزيز الاتصال.وقال الصحفي العلمي الإيراني المولد، عرفان كسرايي، على "تويتر": إن تقديم خدمة الإنترنت إلى إيران يمكن أن يشكّل "تغييرا حقيقيا للعبة ولمستقبل البلاد"، وهو ما أثار استجابة إيلون ماسك له.وتم إطلاق "ستار لينك" في نهاية عام 2020، وهي تقدم خدمة النطاق العريض عالية السرعة للعملاء في المناطق التي لا تخدمها الشبكات الأرضية الثابتة والمتنقلة، من خلال كوكبة من الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض.

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إيلون ماسك, إيران, مجتمع