https://sputnikarabic.ae/20220923/الإمارات-توسع-قائمة-شركات-اللحوم-الروسية-المعتمدة-في-البلاد-1068124356.html
الإمارات توسع قائمة شركات اللحوم الروسية المعتمدة في البلاد
الإمارات توسع قائمة شركات اللحوم الروسية المعتمدة في البلاد
قامت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، بتوسيع قائمة شركات تصنيع اللحوم الروسية المعتمدة من خلال إضافة شركة أخرى. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T08:42+0000
2022-09-23T08:42+0000
2022-09-23T08:42+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
روسيا
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ونشر موقع روسيا الحكومي لمراقبة الصحة البيطرية والنباتية "روسيل خزنادزور": "إن حق الوصول إلى السوق في هذا البلد(الإمارات) حصلت عليه شركة أخرى من روسيا لإنتاج لحوم الدواجن ومنتجاتها الفرعية (الديك الرومي)".وأوضحت الوكالة أن 15 شركة منتجة للحوم الأبقار والماشية والدواجن من روسيا لها الحق حاليًا في تصدير المنتجات إلى الإمارات.وأعلن مسؤول روسي أن بلاده مقبلة على توقيع اتفاقية خاصة بالنقل البحري مع دولة الإمارات العربية المتحدة.وقال أليكسي ليخاتشوف، مدير عام مؤسسة "روساتوم"، عبر شبكة تلفزيون "روسيا 24"، إن روسيا متمثلة بمؤسسة "روساتوم" مقبلة على توقيع اتفاقية مع دولة الإمارات العربية لإنشاء خط دولي للنقل البحري بالحاويات عبر المحيط الشمالي.وأكد وجود اهتمام دولي بـ"الطريق البحري الشمالي" الذي يمر في المحيط الشمالي. على سبيل المثال تهتم به الصين والهند.
https://sputnikarabic.ae/20220627/الإمارات-تقترح-على-روسيا-المساعدة-في-تبادل-الأسرى-مع-أوكرانيا--1064280073.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, روسيا
الإمارات توسع قائمة شركات اللحوم الروسية المعتمدة في البلاد
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قامت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، بتوسيع قائمة شركات تصنيع اللحوم الروسية المعتمدة من خلال إضافة شركة أخرى.
ونشر موقع روسيا الحكومي لمراقبة الصحة البيطرية والنباتية "روسيل خزنادزور": "إن حق الوصول إلى السوق في هذا البلد(الإمارات) حصلت عليه شركة أخرى من روسيا لإنتاج لحوم الدواجن ومنتجاتها الفرعية (الديك الرومي)".
وأوضحت الوكالة أن 15 شركة منتجة للحوم الأبقار والماشية والدواجن من روسيا لها الحق حاليًا في تصدير المنتجات إلى الإمارات.
وأعلن مسؤول روسي أن بلاده مقبلة على توقيع اتفاقية خاصة بالنقل البحري مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال أليكسي ليخاتشوف، مدير عام مؤسسة "روساتوم"، عبر شبكة تلفزيون "روسيا 24"، إن روسيا متمثلة بمؤسسة "روساتوم" مقبلة على توقيع اتفاقية مع دولة الإمارات العربية لإنشاء خط دولي للنقل البحري بالحاويات عبر المحيط الشمالي.
وأكد وجود اهتمام دولي بـ"الطريق البحري الشمالي
" الذي يمر في المحيط الشمالي. على سبيل المثال تهتم به الصين والهند.