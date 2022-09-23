https://sputnikarabic.ae/20220923/المناطق-المحررة-تشارك-في-الاستفتاء-على-الانضمام-إلى-روسيا-1068128217.html
المناطق المحررة تشارك في الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا
المناطق المحررة تشارك في الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا
كشف استطلاع للرأي في مركز "فيتسوم" أن أكثر من 80% من سكان دونباس والأراضي المحررة سيشاركون في الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T09:34+0000
2022-09-23T09:34+0000
2022-09-23T09:34+0000
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كشف استطلاع للرأي أجراه "فيتسوم" أن أكثر من 80% من سكان دونباس والأراضي المحررة سيشاركون في الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا.وستبلغ نسبة المشاركة 87% في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وفي مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، سيصوت 80 و69% على التوالي من الناخبين في الاستفتاء.ومن بين أولئك الذين يخططون للمشاركة في التصويت، يؤيد 87 إلى 97% الانضمام إلى روسيا حسب بيانات الاستطلاع.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, كاريكاتير
المناطق المحررة تشارك في الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا
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كشف استطلاع للرأي في مركز "فيتسوم" أن أكثر من 80% من سكان دونباس والأراضي المحررة سيشاركون في الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا.
كشف استطلاع للرأي أجراه "فيتسوم" أن أكثر من 80% من سكان دونباس والأراضي المحررة سيشاركون في الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا.
وستبلغ نسبة المشاركة 87% في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وفي مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، سيصوت 80 و69% على التوالي من الناخبين في الاستفتاء
.
ومن بين أولئك الذين يخططون للمشاركة في التصويت، يؤيد 87 إلى 97% الانضمام إلى روسيا حسب بيانات الاستطلاع.