https://sputnikarabic.ae/20220923/برئاسة-وزير-الخارجية-السعودي-انعقاد-الاجتماع-الوزاري-الخليجي-الأوروبي-في-نيويورك-1068127732.html
برئاسة وزير الخارجية السعودي... انعقاد الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي في نيويورك
برئاسة وزير الخارجية السعودي... انعقاد الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي في نيويورك
عقد الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي الـ27، أمس الخميس، برئاسة فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T09:17+0000
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السعودية
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وأفادت وكالة الأنباء السعودية، صباح اليوم الجمعة، بأن الاجتماع عقد على هامش اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.وناقش الاجتماع آفاق العلاقات الخليجية الأوروبية القائمة على تاريخ طويل من التفاهم والتعاون وتحقيق المصالح المشتركة، وبحث مدى أهمية تكثيف العمل الخليجي الأوروبي من أجل ضمان تحقيق الأمن والسلم الدوليين.وشدد الاجتماع الخليجي الأوروبي على توطيد العمل المشترك في مجالات مختلفة، أهمها الحفاظ على البيئة والتصدي للتغير المناخي بحسب المبادرات العالمية في هذا الشأن، بالإضافة إلى سبل دعم وتقديم كل التسهيلات الاستثمارية لقطاع الأعمال في أوروبا ودول الخليج، بهدف تحقيق مزيد من الازدهار والرفاهية للشعوب الخليجية والأوروبية.وبحث الاجتماع آليات تيسير التجارة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، كما استعرض مستجدات تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الطرفين وأهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتنميتها.
السعودية
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سبوتنيك عربي
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السعودية, أخبار الخليج , أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم العربي
السعودية, أخبار الخليج , أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم العربي
برئاسة وزير الخارجية السعودي... انعقاد الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي في نيويورك
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عقد الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي الـ27، أمس الخميس، برئاسة فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية، صباح اليوم الجمعة، بأن الاجتماع عقد على هامش اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وناقش الاجتماع آفاق العلاقات الخليجية الأوروبية
القائمة على تاريخ طويل من التفاهم والتعاون وتحقيق المصالح المشتركة، وبحث مدى أهمية تكثيف العمل الخليجي الأوروبي من أجل ضمان تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وشدد الاجتماع الخليجي الأوروبي على توطيد العمل المشترك في مجالات مختلفة، أهمها الحفاظ على البيئة والتصدي للتغير المناخي بحسب المبادرات العالمية في هذا الشأن، بالإضافة إلى سبل دعم وتقديم كل التسهيلات الاستثمارية لقطاع الأعمال في أوروبا ودول الخليج، بهدف تحقيق مزيد من الازدهار والرفاهية للشعوب الخليجية والأوروبية.
وبحث الاجتماع آليات تيسير التجارة بين دول الخليج
والاتحاد الأوروبي، كما استعرض مستجدات تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الطرفين وأهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتنميتها.