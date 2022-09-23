https://sputnikarabic.ae/20220923/ترامب-يقول-إنه-هدد-زعيم-طالبان-بصورة-لمنزله-التقطت-بواسطة-الأقمار-الصناعية-1068151395.html
ترامب يقول إنه هدد زعيم "طالبان" بصورة لمنزله التقطت بواسطة الأقمار الصناعية
ترامب يقول إنه هدد زعيم "طالبان" بصورة لمنزله التقطت بواسطة الأقمار الصناعية
زعم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد تومب، أنه خلال مفاوضاته مع حركة "طالبان" (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة إرهابية) وقتما كان في منصبه، استخدم... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T15:56+0000
2022-09-23T15:56+0000
2022-09-23T15:56+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
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ففي مقابلة تلفزيونية مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، كشف ترامب أنه أعطى المؤسس المشارك لـ"طالبان"، عبد الغني برادار، صورة أقمار صناعية لمنزله، كتحذير مغطى وسط محادثات مع الجماعة الإرهابية، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.وعندما سأل المذيع شون هانيتي، ترامب، في المقابلة بشأن إخباره في مقابلة سابقة معه بأنه أخبر زعيم "طالبان" أنه يعلم موقعه تحديدا، أجاب الرئيس الأمريكي السابق: "لا، لقد أرسلت له صورة لمنزله، فرد علي "لكن لماذا ترسل لي صورة لمنزلي؟" فرددت عليه: "عليك أن تفكر في ذلك".وتابع: "قلت له إذا فعلت أي شيء لأي جندي واحد، فسنضربك بشدة أكثر مما تعرضت له أي دولة".وفي اتفاق موقع مع حركة "طالبان"، التزم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان، بعد 18 عاما من الحرب في البلاد.وكانت أمريكا اتهمت "طالبان" [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] بإيواء تنظيم "القاعدة"، الذي نفذ الهجمات على مدينة نيويورك والعاصمة الأمريكية واشنطن عام 2001.وخلال انسحاب آخر جندي أمريكي من أفغانستان العام الماضي، تمكنت قوات "طالبان" من استعادة البلاد بأكملها، بعد أن غادرت القوات الأمريكية قاعدتها الرئيسية في باغرام كجزء من صفقة ترامب.
https://sputnikarabic.ae/20220923/ترامب-يعتقد-أن-الولايات-المتحدة-ذاهبة-إلى-الجحيم-1068140194.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم
ترامب يقول إنه هدد زعيم "طالبان" بصورة لمنزله التقطت بواسطة الأقمار الصناعية
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زعم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد تومب، أنه خلال مفاوضاته مع حركة "طالبان" (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة إرهابية) وقتما كان في منصبه، استخدم صورة أقمار صناعية لمنزل زعيمها من أجل تهديد الجماعة الإرهابية.
ففي مقابلة تلفزيونية مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، كشف ترامب أنه أعطى المؤسس المشارك لـ"طالبان"، عبد الغني برادار، صورة أقمار صناعية لمنزله، كتحذير مغطى وسط محادثات مع الجماعة الإرهابية، وفقا لصحيفة
"نيويورك بوست" الأمريكية.
وعندما سأل المذيع شون هانيتي، ترامب، في المقابلة بشأن إخباره في مقابلة سابقة معه بأنه أخبر زعيم "طالبان" أنه يعلم موقعه تحديدا، أجاب الرئيس الأمريكي السابق: "لا، لقد أرسلت له صورة لمنزله، فرد علي "لكن لماذا ترسل لي صورة لمنزلي؟" فرددت عليه: "عليك أن تفكر في ذلك".
وتابع: "قلت له إذا فعلت أي شيء لأي جندي واحد، فسنضربك بشدة أكثر مما تعرضت له أي دولة".
وفي اتفاق موقع مع حركة "طالبان"، التزم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان، بعد 18 عاما من الحرب في البلاد.
وكانت أمريكا اتهمت "طالبان" [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] بإيواء تنظيم "القاعدة"، الذي نفذ الهجمات على مدينة نيويورك والعاصمة الأمريكية واشنطن عام 2001.
وخلال انسحاب آخر جندي أمريكي من أفغانستان العام الماضي، تمكنت قوات "طالبان" من استعادة البلاد بأكملها، بعد أن غادرت القوات الأمريكية قاعدتها الرئيسية في باغرام كجزء من صفقة ترامب.