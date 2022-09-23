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https://sputnikarabic.ae/20220923/غوتيريش-والرئيس-الإيراني-يبحثان-الاتفاق-النووي--1068117154.html
غوتيريش والرئيس الإيراني يبحثان الاتفاق النووي
غوتيريش والرئيس الإيراني يبحثان الاتفاق النووي
أكدت الأمم المتحدة أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش، التقى بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وبحث معه الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T02:48+0000
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إيران
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وذكر بيان اصدره مكتب الأمين العام أن غوتيريش التقى برئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي".وأضاف البيان أن الأمين العام شدد خلال اللقاء على أهمية خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)"، و"دعا إلى مزيد من المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق".يشار إلى أن الأمين العام والرئيس الإيراني ناقشا المسائل ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك اليمن وأفغانستان.ووفق البيان حث الأمين العام إيران على مواصلة إشراك جيرانها في الحوار للحد من التوترات وتعزيز الأمن الإقليمي، وأعرب عن قلقه بشأن مسألة حقوق الإنسان.
https://sputnikarabic.ae/20220915/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-إذا-كان-هناك-اتفاق-نووي-مع-إيران-فيجب-أن-يكون-أفضل-من-المطروح-1067765896.html
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غوتيريش والرئيس الإيراني يبحثان الاتفاق النووي

02:48 GMT 23.09.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أكدت الأمم المتحدة أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش، التقى بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وبحث معه الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وذكر بيان اصدره مكتب الأمين العام أن غوتيريش التقى برئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي".
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وأضاف البيان أن الأمين العام شدد خلال اللقاء على أهمية خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)"، و"دعا إلى مزيد من المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق".
يشار إلى أن الأمين العام والرئيس الإيراني ناقشا المسائل ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك اليمن وأفغانستان.
ووفق البيان حث الأمين العام إيران على مواصلة إشراك جيرانها في الحوار للحد من التوترات وتعزيز الأمن الإقليمي، وأعرب عن قلقه بشأن مسألة حقوق الإنسان.
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