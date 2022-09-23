https://sputnikarabic.ae/20220923/غوتيريش-والرئيس-الإيراني-يبحثان-الاتفاق-النووي--1068117154.html

غوتيريش والرئيس الإيراني يبحثان الاتفاق النووي

غوتيريش والرئيس الإيراني يبحثان الاتفاق النووي

أكدت الأمم المتحدة أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش، التقى بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وبحث معه الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية... 23.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-23T02:48+0000

2022-09-23T02:48+0000

2022-09-23T02:48+0000

إيران

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وذكر بيان اصدره مكتب الأمين العام أن غوتيريش التقى برئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي".وأضاف البيان أن الأمين العام شدد خلال اللقاء على أهمية خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)"، و"دعا إلى مزيد من المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق".يشار إلى أن الأمين العام والرئيس الإيراني ناقشا المسائل ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك اليمن وأفغانستان.ووفق البيان حث الأمين العام إيران على مواصلة إشراك جيرانها في الحوار للحد من التوترات وتعزيز الأمن الإقليمي، وأعرب عن قلقه بشأن مسألة حقوق الإنسان.

https://sputnikarabic.ae/20220915/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-إذا-كان-هناك-اتفاق-نووي-مع-إيران-فيجب-أن-يكون-أفضل-من-المطروح-1067765896.html

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