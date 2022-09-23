https://sputnikarabic.ae/20220923/مسؤول-روسي-عملية-الاستفتاء-ترسم-ملامح-الحدود-الجنوبية-الجديدة-للبلاد-1068134402.html
مسؤول روسي: عملية الاستفتاء ترسم ملامح الحدود الجنوبية الجديدة للبلاد
مسؤول روسي: عملية الاستفتاء ترسم ملامح الحدود الجنوبية الجديدة للبلاد
قال غيورغي مورادوف، الممثل الدائم لشبه جزيرة القرم لدى رئيس روسيا، ونائب رئيس وزراء حكومة الجمهورية، إن الاستفتاءات في جمهوريات دونباس الشعبية والمناطق المحررة... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T10:09+0000
2022-09-23T10:09+0000
2022-09-23T10:09+0000
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وأردف مورادوف، اليوم الجمعة: "هذه ليست سوى بداية لعملية كبيرة ومعقدة، يتم من خلالها تشكيل الحدود الجنوبية لروسيا، وبالنسبة لسكان نوفوروسيا (مصطلح روسي يقصد به روسيا الجديدة أي المناطق المحررة)، فهذا يعني العودة إلى فضائهم الحضاري الأصلي، ونوعية ومستوى مختلفين للحياة والأمان".وشدد الممثل الدائم على أنه "لا شك في أن سكان لوغانسك ودونيتسك ومقاطعة زابوروجيه وخيرسون سيصوتون للانضمام إلى روسيا وتشهد العديد من استطلاعات الرأي العام على ذلك".وأعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، فلاديمير فيسوتسكي، اليوم الجمعة (23 أيلول/ سبتمبر)، عن بدء الاستفتاء في المناطق المحررة على الانضمام إلى روسيا الاتحادية.وقال فيسوتسكي لوكالة "سبوتنيك": "اليوم، في تمام الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت موسكو، بدأت عملية استفتاء في جمهورية دونيتسك الشعبية على الانضمام إلى روسيا الاتحادية. يتم التصويت وفقًا للشكل المحدد مسبقًا في جميع أنحاء أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، التي تسيطر عليها سلطات الجمهورية".
https://sputnikarabic.ae/20220923/المناطق-المحررة-تشارك-في-الاستفتاء-على-الانضمام-إلى-روسيا-1068128217.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية
مسؤول روسي: عملية الاستفتاء ترسم ملامح الحدود الجنوبية الجديدة للبلاد
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قال غيورغي مورادوف، الممثل الدائم لشبه جزيرة القرم لدى رئيس روسيا، ونائب رئيس وزراء حكومة الجمهورية، إن الاستفتاءات في جمهوريات دونباس الشعبية والمناطق المحررة في أوكرانيا ستكون بداية لتشكيل ملامح الحدود الجنوبية الجديدة لروسيا.
وأردف مورادوف، اليوم الجمعة: "هذه ليست سوى بداية لعملية كبيرة ومعقدة، يتم من خلالها تشكيل الحدود الجنوبية لروسيا، وبالنسبة لسكان نوفوروسيا (مصطلح روسي يقصد به روسيا الجديدة أي المناطق المحررة)، فهذا يعني العودة إلى فضائهم الحضاري الأصلي، ونوعية ومستوى مختلفين للحياة والأمان".
ووفقًا له، فإن هذه الأراضي، المرتبطة تقليديًا بشبه جزيرة القرم والتي كانت ذات يوم جزءًا من مقاطعة توريدا الروسية ومنطقة نوفوروسيا، شرعت في طريق الوحدة مع وطنها التاريخي.
وشدد الممثل الدائم على أنه "لا شك في أن سكان لوغانسك ودونيتسك ومقاطعة زابوروجيه وخيرسون سيصوتون للانضمام إلى روسيا وتشهد العديد من استطلاعات الرأي العام على ذلك".
وأعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، فلاديمير فيسوتسكي، اليوم الجمعة (23 أيلول/ سبتمبر)، عن بدء الاستفتاء في المناطق المحررة على الانضمام إلى روسيا الاتحادية.
وقال فيسوتسكي
لوكالة "سبوتنيك": "اليوم، في تمام الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت موسكو، بدأت عملية استفتاء في جمهورية دونيتسك الشعبية على الانضمام إلى روسيا الاتحادية. يتم التصويت وفقًا للشكل المحدد مسبقًا في جميع أنحاء أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، التي تسيطر عليها سلطات الجمهورية".