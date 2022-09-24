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https://sputnikarabic.ae/20220924/تونس-احتياطي-البنك-المركزي-من-العملات-الأجنبية-يتجاوز-69-مليار-دولار-1068198709.html
تونس… احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية يتجاوز 6.9 مليار دولار
تونس… احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية يتجاوز 6.9 مليار دولار
أعلن البنك المركزي التونسي ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في الإحصاء الذي جرى اليوم عن الفترة السابقة، مقارنة بإحصاء مماثل من العام الماضي. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T21:50+0000
2022-09-24T21:50+0000
اقتصاد
أخبار تونس اليوم
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وتجاوز احتياطي البنك المركزي التونسي من العملات الأجنبية إلى ما يوازي 23.8 مليار دينار تونسي (نحو 6.9 مليار دولار)، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية، اليوم السبت.ولفتت القناة إلى أن إحصائيات البنك المركزي، التي نشرها اليوم الـ 24 من سبتمبر/ أيلول سجلت ارتفاعا مقارنة إحصاء العام الماضي، الذي سجل 19.7 مليار دينار تونسي (نحو 6 مليارات دولار).وأوضحت القناة أن إجمالي إعادة تمويل البنوك تجاوز 11.9 مليار دينار (نحو 3.6 مليار دولار)، مشيرا إلى هذا الرقم أكبر من الرقم الذي تم تسجيله العام الماضي بنسبة 10.6 في المئة.وقبل أيام، قال محافظ البنك المركزي التونسي إنه من المتوقع أن يتم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع المقبلة للحصول على قرض قد تتراوح قيمته بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار.يذكر أن تونس تعاني من أسوأ أزمة مالية تمر بها البلاد وتسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لإنقاذ اقتصادها من الانهيار.
https://sputnikarabic.ae/20220918/محافظ-البنك-المركزي-التونسي-يتوقع-التوصل-لاتفاق-مع-صندوق-النقد-الدولي-قريبا-1067916871.html
https://sputnikarabic.ae/20220921/تونس-تقترب-من-اتفاق-مع-صندوق-النقد-الدولي-للحصول-على-تمويل-1068042934.html
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اقتصاد, أخبار تونس اليوم
اقتصاد, أخبار تونس اليوم

تونس… احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية يتجاوز 6.9 مليار دولار

21:50 GMT 24.09.2022
CC0 / / الدولارات
الدولارات - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
CC0 / /
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أعلن البنك المركزي التونسي ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في الإحصاء الذي جرى اليوم عن الفترة السابقة، مقارنة بإحصاء مماثل من العام الماضي.
وتجاوز احتياطي البنك المركزي التونسي من العملات الأجنبية إلى ما يوازي 23.8 مليار دينار تونسي (نحو 6.9 مليار دولار)، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية، اليوم السبت.
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ولفتت القناة إلى أن إحصائيات البنك المركزي، التي نشرها اليوم الـ 24 من سبتمبر/ أيلول سجلت ارتفاعا مقارنة إحصاء العام الماضي، الذي سجل 19.7 مليار دينار تونسي (نحو 6 مليارات دولار).
وأوضحت القناة أن إجمالي إعادة تمويل البنوك تجاوز 11.9 مليار دينار (نحو 3.6 مليار دولار)، مشيرا إلى هذا الرقم أكبر من الرقم الذي تم تسجيله العام الماضي بنسبة 10.6 في المئة.
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وقبل أيام، قال محافظ البنك المركزي التونسي إنه من المتوقع أن يتم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع المقبلة للحصول على قرض قد تتراوح قيمته بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار.
يذكر أن تونس تعاني من أسوأ أزمة مالية تمر بها البلاد وتسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لإنقاذ اقتصادها من الانهيار.
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