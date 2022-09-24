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"حماس" تحذر إسرائيل من المساس بالأقصى خلال الأعياد اليهودية
"حماس" تحذر إسرائيل من المساس بالأقصى خلال الأعياد اليهودية
حذرت حركة "حماس" الفلسطينية إسرائيل من المساس بالمسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية الوشيكة، وسط دعوات لجماعات استيطانية متطرفة لاقتحامه. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T17:00+0000
2022-09-24T17:00+0000
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وقالت "حماس" في بيان مساء اليوم السبت: "نحذر الاحتلال من المساس بالمسجد الأقصى بذريعة الأعياد التوراتية"، على ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية بينها وكالة "سما الإخبارية".واعتبرت الحركة أن اقتحام الأقصى هو "بمثابة اعتداء على شعبنا المجاهد الذي لن يقبل على نفسه الهوان، ولمقدساته التدنيس والتهويد".وشددت "حماس" على إسرائيل أن تدرك أن "غضب شعبنا متصاعد في ظل تغول جنوده ومستوطنيه على دمائنا ومقدساتنا وأرضنا المحتلة، وأن جنوده ومستوطنيه سيبقون هدفا مشروعا لمقاومينا وعملياتهم الجريئة".وخلال الأيام الأخيرة، أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية تفكيك ما قالت إنها خلايا مسلحة في الضفة الغربية تديرها "حماس" من قطاع غزة.وتصاعدت الدعوات الفلسطينية لتكثيف "الرباط" في المسجد الأقصى للدفاع عنه من اقتحامات المستوطنين ومخططاتهم خلال موسم الأعياد اليهودية، والذي يبدأ مساء غد الأحد.ودعت جماعات استيطانية متطرفة إلى اقتحامات جماعية لساحات الأقصى خلال الأعياد.وأعلنت إسرائيل فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة اعتبارا من غد الأحد والذي يشهد بداية عيد رأس السنة العبرية (روش هاشناه).ويستمر العيد لمدة يومين، تعقبه سلسلة من الأعياد اليهودية الشهر المقبل، بينها "يوم الغفران" و"عيد العرش".وكثف الجيش الإسرائيلي من تواجده في الضفة الغربية تحسبا لمحاولة ناشطين فلسطينيين تنفيذ عمليات هجومية خلال فترة الأعياد.
https://sputnikarabic.ae/20220922/حماس-تحذر-إسرائيل-من-جر-المنطقة-لحرب-دينية-1068083723.html
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آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, حركة حماس, أخبار الضفة الغربية
آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, حركة حماس, أخبار الضفة الغربية

"حماس" تحذر إسرائيل من المساس بالأقصى خلال الأعياد اليهودية

17:00 GMT 24.09.2022
© AP Photo / John Minchilloيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / John Minchillo
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حذرت حركة "حماس" الفلسطينية إسرائيل من المساس بالمسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية الوشيكة، وسط دعوات لجماعات استيطانية متطرفة لاقتحامه.
وقالت "حماس" في بيان مساء اليوم السبت: "نحذر الاحتلال من المساس بالمسجد الأقصى بذريعة الأعياد التوراتية"، على ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية بينها وكالة "سما الإخبارية".
واعتبرت الحركة أن اقتحام الأقصى هو "بمثابة اعتداء على شعبنا المجاهد الذي لن يقبل على نفسه الهوان، ولمقدساته التدنيس والتهويد".
وشددت "حماس" على إسرائيل أن تدرك أن "غضب شعبنا متصاعد في ظل تغول جنوده ومستوطنيه على دمائنا ومقدساتنا وأرضنا المحتلة، وأن جنوده ومستوطنيه سيبقون هدفا مشروعا لمقاومينا وعملياتهم الجريئة".
امرأة تشير إلى قوات الأمن الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص المطاطي لتفريق فلسطينيين يلقون الحجارة وسط اشتباكات في بلدة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 9 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
"حماس" تحذر إسرائيل من جر المنطقة لحرب دينية
22 سبتمبر, 10:12 GMT
وخلال الأيام الأخيرة، أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية تفكيك ما قالت إنها خلايا مسلحة في الضفة الغربية تديرها "حماس" من قطاع غزة.
وتصاعدت الدعوات الفلسطينية لتكثيف "الرباط" في المسجد الأقصى للدفاع عنه من اقتحامات المستوطنين ومخططاتهم خلال موسم الأعياد اليهودية، والذي يبدأ مساء غد الأحد.
ودعت جماعات استيطانية متطرفة إلى اقتحامات جماعية لساحات الأقصى خلال الأعياد.
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وأعلنت إسرائيل فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة اعتبارا من غد الأحد والذي يشهد بداية عيد رأس السنة العبرية (روش هاشناه).ويستمر العيد لمدة يومين، تعقبه سلسلة من الأعياد اليهودية الشهر المقبل، بينها "يوم الغفران" و"عيد العرش".
وكثف الجيش الإسرائيلي من تواجده في الضفة الغربية تحسبا لمحاولة ناشطين فلسطينيين تنفيذ عمليات هجومية خلال فترة الأعياد.
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