https://sputnikarabic.ae/20220924/غوتيريش-يعلن-نقل-43-مليون-طن-من-الغذاء-منذ-توقيع-مبادرة-نقل-حبوب-البحر-الأسود-1068172416.html

غوتيريش يعلن نقل 4.3 مليون طن من الغذاء منذ توقيع مبادرة نقل حبوب البحر الأسود

غوتيريش يعلن نقل 4.3 مليون طن من الغذاء منذ توقيع مبادرة نقل حبوب البحر الأسود

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه تم نقل ما يزيد على 4.3 مليون طن من الغذاء إلى 29 دولة منذ توقيع مبادرة لتصدير الحبوب من البحر الأسود،... 24.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-24T11:43+0000

2022-09-24T11:43+0000

2022-09-24T11:43+0000

منظمة الأمم المتحدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054424672_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73769e358f2a61d5db24ba45f16feb52.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال غوتيريش، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم السبت، إنه "منذ توقيع مبادرة حبوب البحر الأسود، تم نقل 4.3 مليون طن متري من الغذاء، متجهة إلى 29 دولة، انخفضت أسعار المواد الغذائية بشكل حاد لكنها لا تزال أعلى بنسبة 8% عن العام الماضي".وفي وقت سابق، توقع برنامج الأغذية العالمي، يوم الخميس الماضي، وصول شحنة قمح خاصة بعملياته الإنسانية في اليمن، قادمة من أوكرانيا إلى البلد العربي الذي يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم، منتصف الشهر المقبل.وقال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، ريتشارد راجان، في تصريح نشره موقع البرنامج: "يحتاج أكثر من ثلثي سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية، أكثر من نصفهم يواجهون أزمة أو أعلى من مستويات الجوع".وأضاف: "لقد أضافت أسعار المواد الغذائية المرتفعة طبقة أخرى من المشقة على السكان الذين نما معظم طعامهم قبل نصف قرن. واليوم، يستورد اليمن 90 في المئة منه ـ ما يقرب من نصف قمحه في عام 2021 وحده من روسيا وأوكرانيا".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منظمة الأمم المتحدة