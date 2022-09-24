عربي
https://sputnikarabic.ae/20220924/غوغل-تحسم-الشكوك-بشأن-نيمبوس-مشروع-مع-إسرائيل-بأكثر-من-مليار-دولار-1068180065.html
"غوغل" تحسم الشكوك بشأن "نيمبوس"... مشروع مع إسرائيل بأكثر من مليار دولار
"غوغل" تحسم الشكوك بشأن "نيمبوس"... مشروع مع إسرائيل بأكثر من مليار دولار
حاول المسؤولون التنفيذيون في شركة "غوغل" الأمريكية الأسبوع الماضي، بث الطمأنينة بين موظفيها بشأن ‏مشروع "نيمبوس"، الذي تعاقدت عليه مع إسرائيل.‏ 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T14:35+0000
2022-09-24T14:35+0000
شركة غوغل
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104361/61/1043616144_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_ee8599293d729740d3a8c03e6019a09d.jpg
و"نيمبوس" هو عقد حوسبة سحابية، أبرمته "غوغل" مع حكومة إسرائيل بقيمة 1.2 مليار دولار.وأكد مديرو "غوغل" في اجتماع داخلي مع موظفيها، عقد يوم الثلاثاء الماضي، أن "نيمبوس" لن يوفر الدعم للعمل العسكري الحساس في إسرائيل، كما هم يعتقدون.وقالت رئيسة الأعمال الدولية في "غوغل كلاود"، أدير فوكس مارتن، خلال الاجتماع الأسبوعي، وفق نصوص صوتية مسربة حصل عليها موقع "إنسايدر" الأمريكي، أن "المشروع المعروف باسم "نيمبوس" لا يستهدف أعباء العمل العسكرية شديدة الحساسية أو السرية ذات الصلة بخدمات الاستخبارات أو الأسلحة".وأكدت أن مشروع "نيمبوس" الذي فازت به "غوغل" في عملية مناقصة عامة مع شركة "أمازون" الأمريكية، هي لإدارات أخرى في الحكومة الإسرائيلية.وشددت فوكس مارتن في الاجتماع على أن "عقد "نيمبوس" هو لأعباء العمل التي تديرها وزارات الحكومة الإسرائيلية على منصتنا التجارية". وأضافت: "نتطلع إلى استمرار الشراكة مع إسرائيل في القطاع العام".من جانبه، الرئيس التنفيذي لشركة "غوغل"، سوندار بيتشاي، أكد أن الشركة "تعمل مع الحكومات التي لديها قيم مشتركة وتتأكد من أننا نساعدهم من خلال المجالات الحاسمة التي تتوافق مع مبادئ الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا".وأضاف المتحدث: "ومع ذلك، فإن عملنا ليس موجها إلى أعباء العمل العسكرية شديدة الحساسية أو السرية المتعلقة بالأسلحة أو أجهزة المخابرات".لكن يرى بعض الموظفين الذين حضروا اجتماع يوم الثلاثاء الماضي، أن إجابات المسؤولين التنفيذيين في "غوغل" بشأن مشروع "نيمبوس" تتناقض مع ما قالته الشركة في مكان آخر، مشيرين إلى التصريحات السابقة التي أدلى بها متحدث "غوغل" لموقع "WIRED"، التي اعترف فيها بأن العقد سيوفر وصول الجيش الإسرائيلي إلى تكنولوجيا "غوغل".وأحدث مشروع "نيمبوس" جدلا واسعا داخل شركة "غوغل"، إذ قال بعض الموظفين إن تقديم الخدمات للحكومة الإسرائيلية، التي يمكن أن تستخدم هذه الخدمات لجيشها، يعد انتهاكا للقيم الأساسية لشركة "غوغل".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، احتج العديد من موظفي "غوغل" في مكاتب الشركة، بما في ذلك سان فرانسيسكو ونيويورك علنا على الصفقة، بعد أن تقدم زميلهم، أرييل كورين، باستقالته، والذي كان قد تحدث ضد عمل الشركة في مشروع "نيمبوس".
https://sputnikarabic.ae/20220922/غوغل-تساعد-المستخدمين-على-حذف-نتائج-بحث-تحتوي-على-بيانات-شخصية-عنهم-1068103700.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104361/61/1043616144_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_83ff6258aaa2288da90f2a42594b0abd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
شركة غوغل, منوعات
شركة غوغل, منوعات

"غوغل" تحسم الشكوك بشأن "نيمبوس"... مشروع مع إسرائيل بأكثر من مليار دولار

14:35 GMT 24.09.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورغوغل
غوغل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
غوغل
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
حاول المسؤولون التنفيذيون في شركة "غوغل" الأمريكية الأسبوع الماضي، بث الطمأنينة بين موظفيها بشأن ‏مشروع "نيمبوس"، الذي تعاقدت عليه مع إسرائيل.‏
و"نيمبوس" هو عقد حوسبة سحابية، أبرمته "غوغل" مع حكومة إسرائيل بقيمة 1.2 مليار دولار.
وأكد مديرو "غوغل" في اجتماع داخلي مع موظفيها، عقد يوم الثلاثاء الماضي، أن "نيمبوس" لن يوفر الدعم للعمل العسكري الحساس في إسرائيل، كما هم يعتقدون.
وقالت رئيسة الأعمال الدولية في "غوغل كلاود"، أدير فوكس مارتن، خلال الاجتماع الأسبوعي، وفق نصوص صوتية مسربة حصل عليها موقع "إنسايدر" الأمريكي، أن "المشروع المعروف باسم "نيمبوس" لا يستهدف أعباء العمل العسكرية شديدة الحساسية أو السرية ذات الصلة بخدمات الاستخبارات أو الأسلحة".
وأكدت أن مشروع "نيمبوس" الذي فازت به "غوغل" في عملية مناقصة عامة مع شركة "أمازون" الأمريكية، هي لإدارات أخرى في الحكومة الإسرائيلية.
تابليت آبل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
"غوغل" تساعد المستخدمين على حذف نتائج بحث تحتوي على بيانات شخصية عنهم
22 سبتمبر, 15:56 GMT
وشددت فوكس مارتن في الاجتماع على أن "عقد "نيمبوس" هو لأعباء العمل التي تديرها وزارات الحكومة الإسرائيلية على منصتنا التجارية". وأضافت: "نتطلع إلى استمرار الشراكة مع إسرائيل في القطاع العام".
من جانبه، الرئيس التنفيذي لشركة "غوغل"، سوندار بيتشاي، أكد أن الشركة "تعمل مع الحكومات التي لديها قيم مشتركة وتتأكد من أننا نساعدهم من خلال المجالات الحاسمة التي تتوافق مع مبادئ الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا".
وأوضح متحدث باسم "غوغل" أن العقد يخص "أعباء العمل التي تعمل على منصتنا التجارية من قبل وزارات الحكومة الإسرائيلية"، مثل المالية والرعاية الصحية والنقل والتعليم.
وأضاف المتحدث: "ومع ذلك، فإن عملنا ليس موجها إلى أعباء العمل العسكرية شديدة الحساسية أو السرية المتعلقة بالأسلحة أو أجهزة المخابرات".
لكن يرى بعض الموظفين الذين حضروا اجتماع يوم الثلاثاء الماضي، أن إجابات المسؤولين التنفيذيين في "غوغل" بشأن مشروع "نيمبوس" تتناقض مع ما قالته الشركة في مكان آخر، مشيرين إلى التصريحات السابقة التي أدلى بها متحدث "غوغل" لموقع "WIRED"، التي اعترف فيها بأن العقد سيوفر وصول الجيش الإسرائيلي إلى تكنولوجيا "غوغل".
وأحدث مشروع "نيمبوس" جدلا واسعا داخل شركة "غوغل"، إذ قال بعض الموظفين إن تقديم الخدمات للحكومة الإسرائيلية، التي يمكن أن تستخدم هذه الخدمات لجيشها، يعد انتهاكا للقيم الأساسية لشركة "غوغل".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، احتج العديد من موظفي "غوغل" في مكاتب الشركة، بما في ذلك سان فرانسيسكو ونيويورك علنا على الصفقة، بعد أن تقدم زميلهم، أرييل كورين، باستقالته، والذي كان قد تحدث ضد عمل الشركة في مشروع "نيمبوس".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:20 GMTПосол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الثاني من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة 04:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала