https://sputnikarabic.ae/20220924/قطر-تقدم-مساعدات-غذائية-للمتضررين-من-الفيضانات-في-بنغلاديش-صور-1068197061.html
قطر تقدم مساعدات غذائية للمتضررين من الفيضانات في بنغلاديش... صور
قطر تقدم مساعدات غذائية للمتضررين من الفيضانات في بنغلاديش... صور
أعلن الهلال الأحمر القطري، اليوم السبت، عن تقديم مساعدات غذائية لصالح عشرات الآلاف من الأسر المتضررة من الفيضانات في بنغلاديش. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T20:49+0000
2022-09-24T20:49+0000
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وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم السبت، بأن الهلال الأحمر القطري أعلن عن تقديم مساعدات غذائية لنحو 15600 أسرة، بما يوزاي نحو 78 ألف شخص في مخيمات المتضررين واللاجئين من الفيضانات في مقاطعة سيلهيت في بنغلاديش.وأكدت أن المساعدات الغذائية القطرية تستهدف تخفيف معاناة الأسر المتضررة من الفيضانات في بنغلاديش، وتأمين احتياجاتها الأساسية من المواد التموينية، وكذلك تعزيز أمنها الغذائي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مؤقتة للمتطوعين وأرباب الأسر الفقيرة واللاجئة منها.وقدمت المساعدات القطرية في بنغلاديش بالتنسيق مع الهلال الأحمر البنغالي والمكتب الحكومي لإغاثة اللاجئين في مدينة كوكس بازار.وأشارت إلى أن سلة المساعدات الغذائية الواحدة تحتوي على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية الأساسية، كما قام الهلال الأحمر القطري بالتدخلات الإنسانية المتعددة في مخيمات اللاجئين القادمين من ميانمار من أجل توفير وتحسين ظروف الإيواء الآمن، وخدمات الرعاية الصحية.ويذكر أن الهلال الأحمر القطري يعمل في بنغلاديش منذ العام 2017.
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بنغلاديش, قطر, العالم العربي
بنغلاديش, قطر, العالم العربي
قطر تقدم مساعدات غذائية للمتضررين من الفيضانات في بنغلاديش... صور
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أعلن الهلال الأحمر القطري، اليوم السبت، عن تقديم مساعدات غذائية لصالح عشرات الآلاف من الأسر المتضررة من الفيضانات في بنغلاديش.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم السبت، بأن الهلال الأحمر القطري أعلن عن تقديم مساعدات غذائية لنحو 15600 أسرة، بما يوزاي نحو 78 ألف شخص في مخيمات المتضررين واللاجئين من الفيضانات في مقاطعة سيلهيت في بنغلاديش
.
وأكدت أن المساعدات الغذائية القطرية تستهدف تخفيف معاناة الأسر المتضررة من الفيضانات في بنغلاديش، وتأمين احتياجاتها الأساسية من المواد التموينية، وكذلك تعزيز أمنها الغذائي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مؤقتة للمتطوعين وأرباب الأسر الفقيرة واللاجئة منها.
وقدمت المساعدات القطرية
في بنغلاديش بالتنسيق مع الهلال الأحمر البنغالي والمكتب الحكومي لإغاثة اللاجئين في مدينة كوكس بازار.
وأشارت إلى أن سلة المساعدات الغذائية الواحدة تحتوي على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية الأساسية، كما قام الهلال الأحمر القطري بالتدخلات الإنسانية المتعددة في مخيمات اللاجئين القادمين من ميانمار من أجل توفير وتحسين ظروف الإيواء الآمن، وخدمات الرعاية الصحية.
ويذكر أن الهلال الأحمر القطري يعمل في بنغلاديش منذ العام 2017.