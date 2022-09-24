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https://sputnikarabic.ae/20220924/ما-هي-الدولة-التي-تمتلك-أضخم-قوة-دبابات-في-العالم-1068194178.html
ما هي الدولة التي تمتلك أضخم قوة دبابات في العالم؟
ما هي الدولة التي تمتلك أضخم قوة دبابات في العالم؟
تمثل الدبابات أحد أخطر أسلحة الحروب البرية في العصر الحديث لأنها تمتلك قوة نيرانية هائلة تمكنها من ضرب أهداف معادية تبعد عنها عدة كيلومترات أثناء الثبات... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T19:29+0000
2022-09-24T19:29+0000
رصد عسكري
روسيا
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ومنذ بداية ظهورها في الحرب العالمية الأولى، شهدت الدبابات تحديثات كبيرة شملت التدريع والتسليح والقدرة على المناورة، التي تمكنها من مباغتة العدو أثناء القتال.وبعدما كانت الدبابات مجرد مركبة لديها مدفع ثقيل وتدريع محدود، أصبحت الدبابات الحديثة مجهزة بمحركات تمكنها من الانطلاق والمناورة في أشد التضاريس صعوبة.كما أصبحت الدبابات الحديثة مجهزة بمدفع رئيسي عيار 125 ملم ونظام إطلاق نار متطور ومدافع رشاشة وأنظمة دفاع جوي وتقنيات تمكنها من العمل في مختلف الظروف الجوية ومواجهة الأهداف المعادية في البر والجو.كما تمتلك بعض الدبابات القدرة على عبور موانع مائية، إضافة إلى تجهيزها بأجهزة خاصة تمكنها من تقديم الدعم اللوجيستي لباقي القوات المحاربة مع توفير الدعم النيراني المباشر خلال القتال.وأصبحت روسيا تمتلك أضخم قوة دبابات في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2022، الذي أوضح أن عدد الدبابات الروسية وصل إلى 12 ألفا و420 دبابة.وتعد دبابات "تي - 14" أرماتا و"تي 90 إم إس" من أحدث الدبابات الروسية، التي أصبحت تمثل مصدر رعب للغرب بفضل خفة وزنها وقوتها النيرانية الهائلة وتدريعها، الذي يجعلها واحدة من أفضل دبابات القتال الرئيسية في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20220621/مقارنة-بين-دبابة-تي--90-الروسية-و4-دبابات-غربية-1063939284.html
https://sputnikarabic.ae/20220922/صحيفة-الغرب-متردد-في-تزويد-أوكرانيا-بدبابات-ثقيلة-1068115428.html
https://sputnikarabic.ae/20201017/يحمي-أكبر-دولة-في-العالم-قدرات-الجيش-الروسي-النووية-والتقليدية-في-2020-1046874340.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

ما هي الدولة التي تمتلك أضخم قوة دبابات في العالم؟

19:29 GMT 24.09.2022
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوروصول المعدات العسكرية إلى بروفة العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في موسكو، 30 أبريل/ نيسان 2019
وصول المعدات العسكرية إلى بروفة العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في موسكو، 30 أبريل/ نيسان 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© Sputnik . Maxim Blinov
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تمثل الدبابات أحد أخطر أسلحة الحروب البرية في العصر الحديث لأنها تمتلك قوة نيرانية هائلة تمكنها من ضرب أهداف معادية تبعد عنها عدة كيلومترات أثناء الثبات والحركة وفقا لطبيعة المعركة.
ومنذ بداية ظهورها في الحرب العالمية الأولى، شهدت الدبابات تحديثات كبيرة شملت التدريع والتسليح والقدرة على المناورة، التي تمكنها من مباغتة العدو أثناء القتال.
دبابة تي - 90 أثناء التدريبات الخاصة بوحدات البندقية الآلية والدبابات والمدفعية التابعة للواء البنادق الآلية في جيش الأسلحة المشترك الثامن في منطقة فولغوغراد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
مقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
21 يونيو, 14:44 GMT
وبعدما كانت الدبابات مجرد مركبة لديها مدفع ثقيل وتدريع محدود، أصبحت الدبابات الحديثة مجهزة بمحركات تمكنها من الانطلاق والمناورة في أشد التضاريس صعوبة.
كما أصبحت الدبابات الحديثة مجهزة بمدفع رئيسي عيار 125 ملم ونظام إطلاق نار متطور ومدافع رشاشة وأنظمة دفاع جوي وتقنيات تمكنها من العمل في مختلف الظروف الجوية ومواجهة الأهداف المعادية في البر والجو.
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة: الغرب يتردد في تزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة
22 سبتمبر, 21:42 GMT
كما تمتلك بعض الدبابات القدرة على عبور موانع مائية، إضافة إلى تجهيزها بأجهزة خاصة تمكنها من تقديم الدعم اللوجيستي لباقي القوات المحاربة مع توفير الدعم النيراني المباشر خلال القتال.
وأصبحت روسيا تمتلك أضخم قوة دبابات في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2022، الذي أوضح أن عدد الدبابات الروسية وصل إلى 12 ألفا و420 دبابة.
تدريبات الجيش الروسي أحد الحقول العسكرية في ضواحي موسكو، روسيا 8 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2020
يحمي أكبر دولة في العالم… قدرات الجيش الروسي النووية والتقليدية في 2020
17 أكتوبر 2020, 19:03 GMT
وتعد دبابات "تي - 14" أرماتا و"تي 90 إم إس" من أحدث الدبابات الروسية، التي أصبحت تمثل مصدر رعب للغرب بفضل خفة وزنها وقوتها النيرانية الهائلة وتدريعها، الذي يجعلها واحدة من أفضل دبابات القتال الرئيسية في العالم.
© Sputnikمقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
مقارنة بين دبابة تي -90 الروسية و4 دبابات غربية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
مقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
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