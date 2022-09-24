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https://sputnikarabic.ae/20220924/ممثلة-جمهورية-دونيتسك-في-موسكو-18-ألف-مواطن-شاركوا-بالاستفتاء-في-مختلف-المناطق-الروسية-1068168153.html
ممثلة جمهورية دونيتسك: 18 ألف مواطن شاركوا بالاستفتاء في مختلف المناطق الروسية
ممثلة جمهورية دونيتسك: 18 ألف مواطن شاركوا بالاستفتاء في مختلف المناطق الروسية
أعلنت ممثلة جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة في موسكو، أولغا ماكييفا، اليوم السبت، أن قرابة 18 ألف مواطن من الجمهورية أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء في موسكو خلال... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T09:28+0000
2022-09-24T09:30+0000
روسيا
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات ماكييفا التي قالت: "بالأمس صوت أكثر من 550 مواطنًا من جمهورية دونيتسك الشعبية في سفارة البلاد في العاصمة موسكو".وأشارت ماكييفا إلى أن ما يقارب 18000 من مواطني جمهورية أقدموا على التصويت في مختلف المدن الروسية.في صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، بدأت الاستفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا، وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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روسيا

ممثلة جمهورية دونيتسك: 18 ألف مواطن شاركوا بالاستفتاء في مختلف المناطق الروسية

09:28 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 09:30 GMT 24.09.2022)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورامرأة تدلي بصوتها في استفتاء على انضمام منطقة زابوروجيه إلى روسيا في مركز اقتراع في مؤسسة ميليتوبول، 23 سبتمبر 2022
امرأة تدلي بصوتها في استفتاء على انضمام منطقة زابوروجيه إلى روسيا في مركز اقتراع في مؤسسة ميليتوبول، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
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أعلنت ممثلة جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة في موسكو، أولغا ماكييفا، اليوم السبت، أن قرابة 18 ألف مواطن من الجمهورية أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء في موسكو خلال اليوم الأول.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات ماكييفا التي قالت: "بالأمس صوت أكثر من 550 مواطنًا من جمهورية دونيتسك الشعبية في سفارة البلاد في العاصمة موسكو".
وأشارت ماكييفا إلى أن ما يقارب 18000 من مواطني جمهورية أقدموا على التصويت في مختلف المدن الروسية.
في صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، بدأت الاستفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا، وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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