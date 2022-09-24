https://sputnikarabic.ae/20220924/وزير-خارجية-هنغاريا-لا-نتوقع-أن-يرفع-الاتحاد-الأوروبي-العقوبات-ضد-روسيا-قريبا-1068162983.html
وزير خارجية هنغاريا: لا نتوقع أن يرفع الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على روسيا قريبا
وزير خارجية هنغاريا: لا نتوقع أن يرفع الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على روسيا قريبا
قال وزير خارجية هنغاريا، بيتر سيارتو، اليوم السبت، أن المجر لا تتوقع أن يرفع الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على روسيا قريبا. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T01:43+0000
2022-09-24T01:43+0000
2022-09-24T01:44+0000
هنغاريا
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جاء ذلك في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وردا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قد ناقش رفع العقوبات المفروضة على روسيا، قال سيارتو "لا ، لا ، كل شيء عكس ذلك تماما".في الوقت نفسه، وجد رئيس وزارة الخارجية المجرية صعوبة في الإجابة على سؤال عما إذا كان نقص موارد الطاقة في الشتاء يمكن أن يدفع الدول الأوروبية إلى تخفيف القيود المفروضة على روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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هنغاريا
وزير خارجية هنغاريا: لا نتوقع أن يرفع الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على روسيا قريبا
01:43 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 01:44 GMT 24.09.2022) تابعنا عبر
قال وزير خارجية هنغاريا، بيتر سيارتو، اليوم السبت، أن المجر لا تتوقع أن يرفع الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على روسيا قريبا.
جاء ذلك في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وردا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قد ناقش رفع العقوبات المفروضة على روسيا، قال سيارتو "لا ، لا ، كل شيء عكس ذلك تمام
ا".
في الوقت نفسه، وجد رئيس وزارة الخارجية المجرية صعوبة في الإجابة على سؤال عما إذا كان نقص موارد الطاقة في الشتاء يمكن أن يدفع الدول الأوروبية إلى تخفيف القيود المفروضة على روسيا.