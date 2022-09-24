https://sputnikarabic.ae/20220924/-الجيش-الإسرائيلي-يقتل-فلسطينيا-شمالي-الضفة-الغربية-بدعوى-محاولته-تنفيذ-عملية-دهس-1068178651.html
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا شمالي الضفة الغربية بدعوى محاولته "تنفيذ عملية دهس"
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا شمالي الضفة الغربية بدعوى محاولته "تنفيذ عملية دهس"
قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بدعوى محاولة تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة "حفات جلعاد" بالقرب من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
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2022-09-24T14:05+0000
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العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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القدس - سبوتنيك. أفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن "حادث الدهس أسفر عن مقتل فلسطيني بعد إطلاق أحد جنود جيش الدفاع النار عليه وهو داخل السيارة".وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، إن جنديا في جيش الدفاع "أحبط عملية دهس بالقرب من بلدة غلعاد في السامرة (نابلس) حيث رصدت قوات الجيش التي كانت تهم بنشاط اعتيادي مشترك مع شرطة إسرائيل، سيارة مشبوهة حاولت دهس أفرادها حيث أطلق أحد الجنود النار نحو السيارة وقام بتحييد المخرب".وأضاف أدرعي "لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".وقال مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات أمنية كبيرة إلى مكان الحادث، وقامت بإغلاق الطريق وباشرت بعمليات بحث وتفتيش في المكان، والتدقيق بهوية الفلسطينيين المسافرين على الطريق بين وسط وشمالي الضفة الغربية".وتابع قائلا إن "ما حدث هو حادث سير عادي، وأطلقت قوات الاحتلال عليه بذريعة محاولته دهس أحد الجنود".يذكر أن مواجهات عنيفة اندلعت، مساء يوم الجمعة، في بلدة الطور في القدس الشرقية، لليوم الثاني على التوالي، بين قوات الأمن الإسرائيلية وشبان فلسطينيين.
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا شمالي الضفة الغربية بدعوى محاولته "تنفيذ عملية دهس"
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قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بدعوى محاولة تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة "حفات جلعاد" بالقرب من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
القدس - سبوتنيك. أفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن "حادث الدهس أسفر عن مقتل فلسطيني بعد إطلاق أحد جنود جيش الدفاع النار عليه وهو داخل السيارة".
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، إن جنديا في جيش الدفاع "أحبط عملية دهس بالقرب من بلدة غلعاد في السامرة (نابلس) حيث رصدت قوات الجيش التي كانت تهم بنشاط اعتيادي مشترك مع شرطة إسرائيل، سيارة مشبوهة حاولت دهس أفرادها حيث أطلق أحد الجنود النار نحو السيارة وقام بتحييد المخرب".
وأضاف أدرعي "لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".
وقال مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات أمنية كبيرة إلى مكان الحادث، وقامت بإغلاق الطريق وباشرت بعمليات بحث وتفتيش في المكان، والتدقيق بهوية الفلسطينيين المسافرين على الطريق بين وسط وشمالي الضفة الغربية".
وأضاف المصدر المحلي بالقول إن "الشاب الفلسطيني الذي كان يستقل السيارة وتم إطلاق النار عليه، لم يقصد تنفيذ عملية دهس أو الاصطدام بسيارة الشرطة الإسرائيلية".
وتابع قائلا إن "ما حدث هو حادث سير عادي، وأطلقت قوات الاحتلال عليه بذريعة محاولته دهس أحد الجنود".
يذكر أن مواجهات عنيفة اندلعت
، مساء يوم الجمعة، في بلدة الطور في القدس الشرقية، لليوم الثاني على التوالي، بين قوات الأمن الإسرائيلية وشبان فلسطينيين.