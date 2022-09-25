https://sputnikarabic.ae/20220925/إسرائيل-تؤكد-جاهزيتها-للرد-على-أي-عنف-وتدعو-المستوطنين-لحمل-السلاح-1068210388.html

إسرائيل تؤكد جاهزيتها للرد على "أي عنف" وتدعو المستوطنين لحمل السلاح

إسرائيل تؤكد جاهزيتها للرد على "أي عنف" وتدعو المستوطنين لحمل السلاح

دعت الشرطة الإسرائيلية جمهور المصلين اليهود، وخاصة في مدينة القدس، إلى حمل سلاحهم الشخصي خلال حضورهم إلى دور العبادة خلال الاحتفالات بعيد "رأس السنة العبرية"... 25.09.2022, سبوتنيك عربي

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إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

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القدس- سبوتنيك. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن رئيس قسم العمليات في الشرطة الإسرائيلية أوفير بيندير، قوله إنه "توفرت لدى الشرطة إنذارات كثيرة عن شبهات لارتكاب عمليات إرهابية".وأشار بيندير إلى أن الشرطة جاهزة وعلى أهبة الاستعداد لإعطاء رد ملائم لكل حادث طارئ، متابعا: "أدعو المواطنين إلى حمل سلاحهم الشخصي خلال حضورهم إلى الكُنس خلال رأس السنة العبرية، خشية وقوع عمليات فلسطينية".يأتي ذلك، فيما رفعت الشرطة الإسرائيلية حالة التأهب منذ صباح اليوم، إلى أعلى درجة، ونشرت الآلاف من عناصرها، خاصة في مدينة القدس والأماكن المكتظة بالإسرائيليين في باقي المناطق.ونشرت الشرطة مئات من عناصر الأمن السريين في منطقة القدس، وعززت قوات الشرطة وقوات حرس الحدود بآلاف العناصر التي انتشرت حول أسوار البلدة القديمة وداخلها، وعلى الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى، وشرق المدينة، ومناطق الاحتكاك في القدس.إلى جانب ذلك، يفرض الجيش الإسرائيلي، إغلاقا شاملا على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، وذلك بدءا من عصر اليوم الأحد وحتى منتصف ليلة الثلاثاء - الأربعاء، وذلك بسبب الأعياد اليهودية والتي يكون أولها "رأس السنة العبرية".

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