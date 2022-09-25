https://sputnikarabic.ae/20220925/إيران-تلقينا-رسالة-من-أمريكا-تؤكد-حسن-نيتها-في-التوصل-لاتفاق-نووي-1068205392.html

إيران: تلقينا رسالة من أمريكا تؤكد حسن نيتها في التوصل لاتفاق نووي

إيران: تلقينا رسالة من أمريكا تؤكد حسن نيتها في التوصل لاتفاق نووي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إن بلاده تلقت خلال الأيام الأخيرة رسالة من المسؤولين في واشنطن تفيد بحسن نيتهم ورغبتهم في التوصل... 25.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-25T08:13+0000

2022-09-25T08:13+0000

2022-09-25T08:13+0000

أخبار إيران

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القاهرة - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها عبد اللهيان لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وصرح عبد اللهيان بأن الأمريكيين بعثوا خلال الأيام الأخيرة رسالة بشأن رغبتهم في التوصل إلى اتفاق نووي جديد.وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن رد طهران هو أن إحياء الاتفاق النووي مرهون بحسن النوايا من جانب واشنطن.وأضاف أن المسؤولين الإيرانيين أجروا خلال وجودهم في نيويورك مباحثات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي والدول المعنية بمفاوضات الاتفاق النووي.وأشار إلى أن تلك اللقاءات خلال اليومين الماضيين تناولت إلغاء الحظر على إيران.وخلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن بلاده لا تسعى إلى إنتاج سلاح نووي، وأن طهران جادة في المفاوضات التي تجريها مع القوى الدولية الكبرى لإعادة إحياء الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن التوصل لاتفاق مرهون بجدية واشنطن.هذا وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بعد نحو عام ونصف من انطلاقها بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.وفي 4 آب/أغسطس الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأميركية.وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

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