https://sputnikarabic.ae/20220925/الإمارات-وألمانيا-توقعان-اتفاق-شراكة-استراتيجية-في-مجال-الطاقة-1068227652.html
الإمارات وألمانيا توقعان اتفاق شراكة استراتيجية في مجال الطاقة
الإمارات وألمانيا توقعان اتفاق شراكة استراتيجية في مجال الطاقة
وقعت الإمارات وألمانيا اتفاق شراكة استراتيجية جديد في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T18:12+0000
2022-09-25T18:12+0000
2022-09-25T18:12+0000
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ويقضي الاتفاق الذي تم توقيعه، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بتوريد شركة "أدنوك" الغاز الطبيعي المسال لشركة "آر دبليو إي ايه جي/ "آر دبليو إي" الألمانية، على أن يتم تصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا وتسليمها في أواخر عام 2022 لاستخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية.وحضر التوقيع على الاتفاقية الرئيس الاماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمستشار الألماني، أولاف شولتز، وبهدف، بحسب بيان توقيع الاتفاقية، إلى تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجالات أمن الطاقة والحد من الانبعاثات والعمل المناخي.وأشار البيان إلى أن شركة "أدنوك" خصصت شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لزبائنها في ألمانيا، سيتم تسليمها في العام 2023.وكانت أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من إنتاج أبو ظبي قد وصلت إلى ميناء هامبورغ مطلع الشهر الجاري.ويزور المستشار الألماني الإمارات حاليا على رأس وفد اقتصادي وصل أبو ظبي أمس السبت في زيارة عمل إلى الإمارات.
https://sputnikarabic.ae/20220919/وكالة-ألمانيا-بصدد-توقيع-عقود-الغاز-الطبيعي-المسال-مع-الإمارات-1067943889.html
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العالم, العالم العربي, اقتصاد, أخبار ألمانيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم, العالم العربي, اقتصاد, أخبار ألمانيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات وألمانيا توقعان اتفاق شراكة استراتيجية في مجال الطاقة
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وقعت الإمارات وألمانيا اتفاق شراكة استراتيجية جديد في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي.
ويقضي الاتفاق الذي تم توقيعه، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بتوريد شركة "أدنوك" الغاز الطبيعي المسال لشركة "آر دبليو إي ايه جي/ "آر دبليو إي" الألمانية، على أن يتم تصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا وتسليمها في أواخر عام 2022 لاستخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية.
وحضر التوقيع على الاتفاقية الرئيس الاماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمستشار الألماني، أولاف شولتز، وبهدف، بحسب بيان توقيع الاتفاقية، إلى تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجالات أمن الطاقة والحد من الانبعاثات والعمل المناخي.
وأشار البيان إلى أن شركة "أدنوك" خصصت شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لزبائنها في ألمانيا، سيتم تسليمها في العام 2023.
وكانت أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من إنتاج أبو ظبي قد وصلت إلى ميناء هامبورغ مطلع الشهر الجاري.
ويزور المستشار الألماني الإمارات حاليا على رأس وفد اقتصادي وصل أبو ظبي أمس السبت في زيارة عمل إلى الإمارات.