عربي
https://sputnikarabic.ae/20220925/الإمارات-وألمانيا-توقعان-اتفاق-شراكة-استراتيجية-في-مجال-الطاقة-1068227652.html
الإمارات وألمانيا توقعان اتفاق شراكة استراتيجية في مجال الطاقة
الإمارات وألمانيا توقعان اتفاق شراكة استراتيجية في مجال الطاقة
وقعت الإمارات وألمانيا اتفاق شراكة استراتيجية جديد في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T18:12+0000
2022-09-25T18:12+0000
العالم
العالم العربي
اقتصاد
أخبار ألمانيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1049997847_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_47065e0a78463eb092ded723c9cef465.jpg
ويقضي الاتفاق الذي تم توقيعه، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بتوريد شركة "أدنوك" الغاز الطبيعي المسال لشركة "آر دبليو إي ايه جي/ "آر دبليو إي" الألمانية، على أن يتم تصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا وتسليمها في أواخر عام 2022 لاستخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية.وحضر التوقيع على الاتفاقية الرئيس الاماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمستشار الألماني، أولاف شولتز، وبهدف، بحسب بيان توقيع الاتفاقية، إلى تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجالات أمن الطاقة والحد من الانبعاثات والعمل المناخي.وأشار البيان إلى أن شركة "أدنوك" خصصت شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لزبائنها في ألمانيا، سيتم تسليمها في العام 2023.وكانت أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من إنتاج أبو ظبي قد وصلت إلى ميناء هامبورغ مطلع الشهر الجاري.ويزور المستشار الألماني الإمارات حاليا على رأس وفد اقتصادي وصل أبو ظبي أمس السبت في زيارة عمل إلى الإمارات.
https://sputnikarabic.ae/20220919/وكالة-ألمانيا-بصدد-توقيع-عقود-الغاز-الطبيعي-المسال-مع-الإمارات-1067943889.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1049997847_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a0bdf23d81fb6ec3b163215b28a31c49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, اقتصاد, أخبار ألمانيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم, العالم العربي, اقتصاد, أخبار ألمانيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات وألمانيا توقعان اتفاق شراكة استراتيجية في مجال الطاقة

18:12 GMT 25.09.2022
© AP Photo / Hassan Ammarعلم دولة الإمارات العربية المتحدة
علم دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبرTelegram
وقعت الإمارات وألمانيا اتفاق شراكة استراتيجية جديد في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي.
ويقضي الاتفاق الذي تم توقيعه، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بتوريد شركة "أدنوك" الغاز الطبيعي المسال لشركة "آر دبليو إي ايه جي/ "آر دبليو إي" الألمانية، على أن يتم تصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا وتسليمها في أواخر عام 2022 لاستخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية.
وحضر التوقيع على الاتفاقية الرئيس الاماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمستشار الألماني، أولاف شولتز، وبهدف، بحسب بيان توقيع الاتفاقية، إلى تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجالات أمن الطاقة والحد من الانبعاثات والعمل المناخي.
إنتاج الغاز المسال في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
وكالة: ألمانيا بصدد توقيع عقود الغاز الطبيعي المسال مع الإمارات
19 سبتمبر, 12:51 GMT
وأشار البيان إلى أن شركة "أدنوك" خصصت شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لزبائنها في ألمانيا، سيتم تسليمها في العام 2023.
وكانت أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من إنتاج أبو ظبي قد وصلت إلى ميناء هامبورغ مطلع الشهر الجاري.
ويزور المستشار الألماني الإمارات حاليا على رأس وفد اقتصادي وصل أبو ظبي أمس السبت في زيارة عمل إلى الإمارات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:52 GMTМужчины голосуют на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الثالث من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة 13:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала