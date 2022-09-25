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https://sputnikarabic.ae/20220925/الديمقراطيون-يطالبون-برئيس-جديد-غير-بايدن-في-انتخابات-2024-1068215497.html
الديمقراطيون يطالبون برئيس جديد غير بايدن في انتخابات 2024
الديمقراطيون يطالبون برئيس جديد غير بايدن في انتخابات 2024
تريد غالبية الديمقراطيين والمستقلين الأمريكيين ذوي الميول الديمقراطية، من الحزب، أن يستبدل الرئيس جو بايدن بمرشح آخر في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفقا... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T13:31+0000
2022-09-25T13:31+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
دونالد ترامب
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ووفقا للمسح الذي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "إيه بي سي" الإخبارية، ونشرتاه اليوم الأحد، فإن 35% فقط من هذه المجموعة يفضلون ترشيح بايدن مجددا.فيما قال 56% إن الحزب الديمقراطي يجب أن يختار شخصا آخر. من بين الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية، يؤيد 47% الرئيس السابق دونالد ترامب للترشيح في عام 2024 ويفضل 46% أن يكون شخصا آخر.وضع الاستطلاع نسبة الموافقة الشعبية لبايدن عند 39%، والرفض عند 53%، وفي تعامله مع الاقتصاد، بلغ معدل القبول الشعبي 36% والرفض 57%.قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنه بالنظر إلى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني، فإن 47% من الناخبين المسجلين الذين سوف يدلون بأصواتهم في مجلس النواب للجمهوريين و 46% للديمقراطيين، وهي نفس النتيجة تقريبا في مسح أبريل/ نيسان.أجري الاستطلاع في الفترة ما بين 18 و21 سبتمبر/ أيلول على عينة عشوائية على المستوى الوطني من 1006 بالغين أمريكيين، من بينهم 908 ناخبين مسجلين، بهامش خطأ في أخذ العينات يبلغ 3.5%.
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب

الديمقراطيون يطالبون برئيس جديد غير بايدن في انتخابات 2024

13:31 GMT 25.09.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMالرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع نجله هانتر
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع نجله هانتر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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تريد غالبية الديمقراطيين والمستقلين الأمريكيين ذوي الميول الديمقراطية، من الحزب، أن يستبدل الرئيس جو بايدن بمرشح آخر في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفقا لاستطلاع رأي حديث.
ووفقا للمسح الذي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "إيه بي سي" الإخبارية، ونشرتاه اليوم الأحد، فإن 35% فقط من هذه المجموعة يفضلون ترشيح بايدن مجددا.
فيما قال 56% إن الحزب الديمقراطي يجب أن يختار شخصا آخر. من بين الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية، يؤيد 47% الرئيس السابق دونالد ترامب للترشيح في عام 2024 ويفضل 46% أن يكون شخصا آخر.
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وضع الاستطلاع نسبة الموافقة الشعبية لبايدن عند 39%، والرفض عند 53%، وفي تعامله مع الاقتصاد، بلغ معدل القبول الشعبي 36% والرفض 57%.
قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنه بالنظر إلى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني، فإن 47% من الناخبين المسجلين الذين سوف يدلون بأصواتهم في مجلس النواب للجمهوريين و 46% للديمقراطيين، وهي نفس النتيجة تقريبا في مسح أبريل/ نيسان.
أجري الاستطلاع في الفترة ما بين 18 و21 سبتمبر/ أيلول على عينة عشوائية على المستوى الوطني من 1006 بالغين أمريكيين، من بينهم 908 ناخبين مسجلين، بهامش خطأ في أخذ العينات يبلغ 3.5%.
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