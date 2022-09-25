https://sputnikarabic.ae/20220925/السعودية-تعلن-طرح-5-مشاريع-جديدة-لإنتاج-الكهرباء-باستخدام-الطاقة-المتجددة-1068204597.html
السعودية تعلن طرح 5 مشاريع جديدة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة
السعودية تعلن طرح 5 مشاريع جديدة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة
أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة طرح خمسة مشروعات جديدة للمنافسة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مشاريع البرنامج الوطني... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T07:30+0000
2022-09-25T07:30+0000
2022-09-25T07:30+0000
العالم العربي
السعودية
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وتشمل هذه المشاريع، التي تبلغ طاقتها الإجمالية 3300 ميغاواط، ثلاثة مشاريع لاستغلال طاقة الرياح ومشروعين لاستغلال الطاقة الشمسية، ويبلغ إجمالي الإنتاج من طاقة الرياح في هذه المرحلة 1800 ميغاواط، موزعةً على مشروعٍ في ينبع طاقته 700 ميغاواط، ومشروع في الغاط طاقته 600 ميغاواط، وآخر في وعد الشمال طاقته 500 ميغاواط.في حين تبلغ طاقة مشروعات الإنتاج من الطاقة الشمسية 1500 ميغاواط، موزعة على مشروعٍ في الحناكية طاقته 1100 ميغاواط، ومشروع في طبرجل طاقته 400 ميغاواط، وفقا لـ "وكالة ألمغرب العربي"ويأتي طرح هذه المشاريع ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة كجزء من مستهدفات المملكة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء في المملكة من مصادر الطاقة المتجددة واستخدام الغاز بنسبة 50 في المئة لكلٍ منهما وإزاحة الوقود السائل المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، مُحققة بذلك أهداف رؤية "المملكة 2030" .
https://sputnikarabic.ae/20220812/كهرباء-السعودية-تحصل-على-تمويل-للربط-الكهربائي-السعودي--المصري-بأكثر-من-نصف-مليار-دولار-1066324165.html
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العالم العربي, السعودية
السعودية تعلن طرح 5 مشاريع جديدة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة
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أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة طرح خمسة مشروعات جديدة للمنافسة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تُشرف عليه وزارة الطاقة.
وتشمل هذه المشاريع، التي تبلغ طاقتها الإجمالية 3300 ميغاواط، ثلاثة مشاريع لاستغلال طاقة الرياح
ومشروعين لاستغلال الطاقة الشمسية، ويبلغ إجمالي الإنتاج من طاقة الرياح في هذه المرحلة 1800 ميغاواط، موزعةً على مشروعٍ في ينبع طاقته 700 ميغاواط، ومشروع في الغاط طاقته 600 ميغاواط، وآخر في وعد الشمال طاقته 500 ميغاواط.
في حين تبلغ طاقة مشروعات الإنتاج من الطاقة الشمسية
1500 ميغاواط، موزعة على مشروعٍ في الحناكية طاقته 1100 ميغاواط، ومشروع في طبرجل طاقته 400 ميغاواط، وفقا لـ "وكالة ألمغرب العربي"
ويأتي طرح هذه المشاريع ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة كجزء من مستهدفات المملكة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء في المملكة من مصادر الطاقة المتجددة واستخدام الغاز بنسبة 50 في المئة لكلٍ منهما وإزاحة الوقود السائل المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، مُحققة بذلك أهداف رؤية "المملكة 2030" .