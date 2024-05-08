https://sputnikarabic.ae/20240508/ضربة-روسية-ضخمة-تسهدف-منشآت-عسكرية-استراتيجية-أوكرانية-وتتسبب-بخسائر-فادحة-1088638586.html
ضربة روسية ضخمة تستهدف منشآت عسكرية استراتيجية أوكرانية وتتسبب بخسائر فادحة
ضربة روسية ضخمة تستهدف منشآت عسكرية استراتيجية أوكرانية وتتسبب بخسائر فادحة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية ردت على محاولات نظام كييف استهداف منشآت الطاقة الروسية، وذلك بضرب منشآت حيوية واستراتيجية... 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T11:24+0000
2024-05-08T11:24+0000
2024-05-08T12:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الجيش الروسي
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101865/96/1018659659_0:636:2048:1788_1920x0_80_0_0_d83fea32e794ecb328bde472fa10ad0d.jpg
وجاء في بيان الدفاع الروسية، إنه: "ردا على محاولات نظام كييف إلحاق أضرار بمنشآت الطاقة الروسية، شنت القوات المسلحة التابعة لروسيا الاتحادية هذا الصباح ضربة مشتركة بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة، ونظام صواريخ كينجال المجنحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وكذلك الطائرات دون طيار، استهدفت منشآت الطاقة وشركات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ما هي صواريخ "إس-8" الروسية المستخدمة ضد القوات الأوكرانية؟روسيا تعلن عن مناورات نووية تكتيكية... ما هو حجم ترسانتها الذرية؟مشاهد لقيام أطقم راجمات "غراد" الروسية باستهداف معاقل ومخابئ تابعة لنظام كييف... فيديو
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روسيا, الجيش الروسي, رصد عسكري
روسيا, الجيش الروسي, رصد عسكري
ضربة روسية ضخمة تستهدف منشآت عسكرية استراتيجية أوكرانية وتتسبب بخسائر فادحة
11:24 GMT 08.05.2024 (تم التحديث: 12:08 GMT 08.05.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية ردت على محاولات نظام كييف استهداف منشآت الطاقة الروسية، وذلك بضرب منشآت حيوية واستراتيجية أوكرانية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، إنه: "ردا على محاولات نظام كييف إلحاق أضرار بمنشآت الطاقة الروسية، شنت القوات المسلحة التابعة لروسيا الاتحادية هذا الصباح ضربة مشتركة بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة، ونظام صواريخ كينجال المجنحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وكذلك الطائرات دون طيار، استهدفت منشآت الطاقة وشركات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا".
وأكدت الدفاع الروسية، أن الضربات دمرت جميع الأهداف المحددة، ونتيجة للضربات، "انخفضت بشكل كبير قدرة أوكرانيا على إنتاج المعدات العسكرية، وكذلك نقل الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية إلى خط التماس القتالي".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.